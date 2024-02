Žena Alekseja Navalnega Julija je v posebnem nagovoru po novici o smrti med drugim dejala, da si želi, da bi Putin prevzel odgovornost.

Nataša Pirc Musar o »srčnem napadu«

To je srčni napad na demokracijo. Iskreno sožalje družini, je zapisala predsednica republike.

EU: Odgovorna je Rusija

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je za smrt Alekseja Navalnega obtožil Rusijo.

»EU meni, da je za to tragično smrt odgovoren ruski režim. Njegovi družini izrekam najgloblje sožalje. In vsem, ki se v najtežjih razmerah borijo za demokracijo po vsem svetu.«

»Borci umirajo. Toda boj za #svobodo se nikoli ne konča.«

Nato: Rusija mora odgovoriti na resna vprašanja

Jens Stoltenberg je dejal, da mora Rusija odgovoriti na resna vprašanja v zvezi s smrtjo Alekseja Navalnega.

Generalni sekretar je ob robu münchenske varnostne konference dejal, da »danes ne bo špekuliral«, vendar je Rusijo pozval k preiskavi. »Ugotoviti moramo vsa dejstva in Rusija mora odgovoriti na vsa resna vprašanja o okoliščinah njegove smrti,« je dejal Stoltenberg.

Zelenski pravi, da za smrtjo Navalnega stoji Putin

Volodimir Zelenski je dejal, da je »jasno«, da za smrtjo Alekseja Navalnega neposredno stoji Vladimir Putin.

V govoru v Nemčiji je ukrajinski voditelj dejal, da je ruskemu predsedniku vseeno, kdo umre, dokler je njegov položaj na čelu države varen.

Putin smrti Navalnega še ni komentiral

Ruski državni mediji so objavili sliko Vladimirja Putina, ki je na fotografiji prvič, odkar je ruska zaporniška služba objavila smrt Alekseja Navalnega. Predsednik je na obisku v Čeljabinsku, kjer je govoril z delavci v industrijskem obratu.

TASS poroča, da je imel kratek govor, v katerem ni omenil novice o smrti Navalnega.

Garry Kasparov:

»Putin je poskušal umoriti Navalnega na hitro in na skrivaj s strupom, zdaj pa mu je to uspelo. Umoril ga je počasi in javno v zaporu. Ubil ga je, ker je Putina in njegovo mafijo razkrinkal kot goljufe in tatove. V mislih sem z ženo in otroki tega pogumnega moža.«

Dodal je, da gnev in večno zaničevanje namenja zahodnim politikom, ki so zastrupitev Navalnega in njegov zapor obravnavali kot še eno pogajalsko točko s Putinom, tako kot so obravnavali umor drugega prijatelja, Borisa Nemcova.

»Veliko besed, nobenih dejanj, še več krvi na njihovih rokah. Tako kot pri Borisu, kot tudi pri dugih globalnih umorih, vmešavanju v volitve in pomoči drugim morilskim diktatorjem, Putinu ni mar, kako je videti ali kaj govorite. Skrbi ga le za dejanja in z ubijanjem ne bo prenehal, dokler ga ne bomo ustavili,« je še zapisal.

Rishi Sunak: Navalni je imel neverjeten pogum!

»To je strašna novica,« pravi predsednik britanske vlade. »Aleksej Navalni je kot najostrejši zagovornik ruske demokracije vse življenje izkazoval neverjeten pogum. V mislih sem z njegovo ženo in prebivalci Rusije, za katere je to velika tragedija.«

Rusija: Forenzične preiskave še ni, obtožbe so neupravičene

Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova trdi, da so zahodni voditelji vnaprej pripravili izjave, v katerih obsojajo Rusijo zaradi smrti opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

»Takojšen odziv voditeljev Nata na smrt Navalnega v obliki neposrednih obtožb proti Rusiji govori sam za sebe,« je dejala.