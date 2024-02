Neodvisni ruski medij SOTAvision je objavil videoposnetek Alekseja Navalnega z včerajšnje seje sodišča v Kovrovu v Harpu. »Aleksej je veder, zdrav in vesel,« so zapisali včeraj.

SOTAvision опубликовала видео Алексея Навального со вчерашнего заседания Ковровского суда по видеосвязи из Харпа «Алексей бодр, здоров и весел», — отмечает издание Видео: SOTAvision // Антонина Фаворская pic.twitter.com/QD85dcisQd — Медиазона (@mediazzzona) February 16, 2024

Uradno sporočilo uprave zapora, kjer je Navalni prestajal kazen:

»16. februarja je obsojenega Navalnega A. A. med sprehodom v kazenski koloniji številka 3 obšla slabost in je praktično takoj izgubil zavest. Na pomoč so mu takoj priskočili zaporniški zdravstveni delavci, poklicali so tudi ekipo nujne medicinske pomoči. Postopki oživljanja niso bili uspešni, zdravniki nujne medicinske pomoči so zato potrdili smrt obsojenca. Vzroke smrti še ugotavljajo.«

Njegovi najbližji sodelavci dvomijo v kredibilnost informacij

Russian authorities publish a confession that they killed Alexey Navalny in prison. We do not have any way to confirm it or to prove this isn’t true. Navalny’s lawyer is on the way to Harp. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 16, 2024

Sodelavci Navalnega so na družbenem omrežju X zapisali, da uradnih podatkov o smrti aktivista pravzaprav ni. »Z gotovostjo ne moremo potrditi, da je to res,« so zapisali. Dodali so, da se je v kolonijo v mesto Harp odpravil tudi eden od članov njegove odvetniške ekipe.

Zemljevid, ki prikazuje oddaljenost mesta Harp oziroma kazenske kolonije, v kateri je umrl Navalni, od civilizacije.

Aktivist in najglasnejši Putinov kritik

Aleksej Anatoljevič Navalni je organiziral številne protivladne demonstracije in se kandidiral za zagovarjanje reform proti korupciji v Rusiji ter nasprotoval Vladimirju Putinu in njegovi vladi. Je vodja stranke Rusija prihodnosti in ustanovitelj Fundacije za boj proti korupciji (FBK).

Vrhunec njegove politične kariere je bilo leto 2013, ko je na volitvah za moskovskega župana, za katere je le malokdo verjel, da so bile svobodne ali poštene, prejel 27 % glasov. Dolga leta je ostal trn v peti Kremlju, saj je glasno kritiziral palačo, zgrajeno ob Črnem morju za Putinovo osebno rabo, dvorce in jahte, ki jih je uporabljal nekdanji predsednik Dmitrij Medvedjev.

Leta 2020 je Navalni po domnevni zastrupitvi z novičokom padel v komo in bil evakuiran na zdravljenje v Nemčijo. Okreval je in se januarja 2021 vrnil v Rusijo, kjer so ga aretirali zaradi kršitve pogojnega izpusta in obsodili na prvo od več zapornih kazni, ki bi skupaj znašale več kot 30 let za rešetkami.

Leta 2021 je imel Navalni več kot šest milijonov naročnikov na YouTubu, preko katerega je objavljal gradivo o korupciji v Rusiji, organiziral politične demonstracije in promoviral svoje politične kampanje.

Marca 2022 je bil obsojen zaradi ekstremizma in goljufij, ki jih je Putin označil za politično maščevanje za vodenje protikremeljske opozicije v letih 2010. V začetku decembra pa je izginil iz zapora v Vladimirski regiji. Različni mediji poročajo, da je Navalni ni pričakoval, da bo izpuščen še za časa Putinovega življenja.

