Nova šestsedežnica po besedah direktorja družbe Velika planina Tomaža Štefeta predstavlja pomemben mejnik v razvoju turistične infrastrukture na Veliki planini. Njena zmogljivost je 1450 potnikov na uro, 1341 metrov do spodnje do zgornje postaje pa premaga v štirih minutah in pol.

Gre za enega od desetih projektov, ki jih je v okviru javnega razpisa za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča leta 2022 podprlo takratno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vrednost investicije v sedežnico je 10 milijonov evrov, dodatnega nekaj manj kot pol milijona evrov so vložili v podporno turistično infrastrukturo. Od tega je gospodarsko ministrstvo prispevalo sedem milijonov evrov, Občina Kamnik milijon evrov, preostalo so financirali sami, je povedal Štefe.

Pogodbo z izvajalcem, družbo Leitner in partnerskim podjetjem Riko, so podpisali marca lani, dela so bila končana v nekaj mesecih in decembra so novo napravo lahko pognali za javnost. Letos sicer niso imeli še niti enega smučarskega dne, a kot je poudaril Štefe, je Velika planina turistična destinacija za celo leto.

»Letos smo imeli malo snega, lahko smo organizirali nočno sankanje, krpljanje, sprehode po snegu, za smučanje ga je bilo pa žal premalo,« je dejal.

Hkrati v družbi Velika planina po njegovih besedah načrtujejo že nove investicije, med drugim nameravajo zamenjati kabine nihalke. Župan Kamnika Matej Slapar pa je dejal, da si želijo izpeljati nove investicije tako na planini kot v dolini, med drugim v prenočitvene zmogljivosti, ter destinacijo Kamnik še bolj približati domačinom in turistom.

Naložbe je vesel tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. »Slovenija je v finančni perspektivi 2014-2020 v celoti počrpala 3,3 milijarde evrov kohezijskih sredstev,« je spomnil in dodal, da v ta sklop sodi tudi 70 milijonov evrov, namenjenih gorskim centrom, od tega sedem milijonov evrov za Veliko planino.

Ob uradnem odprtju šestsedežnice so na Veliki planini pripravili celodnevno dogajanje s predstavitvijo novih aktivnosti in doživetij, animacijami za najmlajše ter koncertom. Od 13. ure dalje bodo veljale promocijske cene vozovnic, zadnja nihalka v dolino pa bo v dolino odpeljala ob 20. uri.