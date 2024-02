Na trideset let zapora je sodišče obsodilo Mirka Pilingerja za umor Sabostjana Kovačiča. Ta je zaradi strela v glavo v avtu na cesti v romskem naselju Brezje pri Novem mestu umrl 3. septembra 2022. Ustrelil ga je Pilinger. Sodišče je za krivega spoznalo tudi njegovega pajdaša Dejana Novaka in ga obsodilo na 19 let zapora.

Sodeč po obtožnici sta po zabavi tistega usodnega večera z audijem zapeljala pred avto znamke seat, v katerem je bil Kovačič in še nekaj drugih ljudi, ter ga zablokirala. Pilinger je stopil iz avta in začel streljati, 22-letnega Kovačiča, ki je v avtu sedel desno zadaj, je naboj iz avtomatske puške kalašnikov zadel v glavo. Umrl je.

Sodni senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu je predsedovala Mojca Hode, je danes - po tem, ko je prisluhnil zaključnim besedam tožilstva in obrambe - Pilingerja obsodil na 24 let zapora zaradi umora in osem let zaradi poskusa uboja, Novaka pa na 15 let zapora zaradi pomoči pri umoru in pet let zaradi pomoči pri poskusu uboja. Kazni jima je nato združil v enotnih 30 oziroma 19 let zapora.

Sodišče je glede višine kazni sledilo predlogu tožilstva, obramba je po drugi strani vztrajala, da Pilinger ni streljal, kar da je potrdil sodni izvedenec s Hrvaške (njegov slovenski kolega je vztrajal nasprotno).