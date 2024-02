Zamenjava v celjski bolnišnici

Predlani jeseni je močno odmevala zamenjava identitet bolnikov v celjski bolnišnici. Oba bolnika so z istim reševalnim vozilom pripeljali iz doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, ter ju identificirali na podlagi sprejemne dokumentacije in informacij reševalnega osebja ZD Sevnica, ki ju je pripeljalo. Ko je nato med zdravljenjem eden od bolnikov umrl, so bili zaradi zamenjave njunih identitet o smrti obveščeni svojci drugega bolnika. Za napako so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Izredni interni strokovni in sistemski nadzor je nato pokazal, da je do zamenjave prišlo v prostorih triaže urgence, »čemur je najverjetneje botroval predhodni administrativni vpis obeh pacientov, ki je bil zaporedno obrnjen glede na sam potek oziroma zaporedje obravnave posameznega pacienta v triažnem prostoru«. V celjski bolnišnici so še dodali, da je zamenjavi botroval splet več nesrečnih okoliščin in se opravičili prizadetim.