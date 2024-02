Zakonodaja po navedbah sindikata veleva, da je zdravnik v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Zdravnik mora v času stavke opravljati storitve za otroke do 18 let in starejše bolnike od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom. Izvajati mora ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, so v Fidesu poudarili za STA.

V civilni iniciativi Glas ljudstva so namreč na četrtkovi novinarski konferenci pred vladno stavbo v Gregorčičevi ulici izrazili prepričanje, da zdravniški sindikat Fides z več kot mesec dni trajajočo stavko krši zakon o stavki in pravice zavarovancev v javnem zdravstvu. Zato so vlado pozvali, da ustavi stavko, ki jo vidijo kot nezakonito, in zaščiti bolnike.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je na novinarski konferenci po četrtkovi seji vlade sicer napovedala, da se prihodnji teden nadaljujejo tako imenovana stebrna pogajanja, pa tudi neformalnimi sestanki s predstavniki sindikatov s področja zdravstva, med katerimi je tudi Fides. Sama se sicer zavzema za zamrznitev stavke. »Zato me po eni strani čudi lahkotnost, s katero je Fides zavrnil možnosti zamrznitve stavke,« je dejala.

Fides pa ministrici odgovarja, da se je nehal čuditi »lahkotnosti požiranja obljub in nespoštovanju dogovorov te vlade«. Člane sindikata Fides po njihovih navedbah tudi ne čudi več lahkotnost, s katero vlada in ministrica za zdravje zanemarjata javno zdravstvo.

»Čudi nas pa čudežno prebujenje zdravstvene Sneguljčice, ki je ni bilo blizu ves čas pogajanj in še precej časa pred tem, ko smo pozivali k pogovorom in opozarjali na ogrožujoče razmere v zdravstvu,« so zapisali in dodali, da se bodo čudili edino temu, če bo vlada pokazala voljo za resna pogajanja, ker je doslej ni pokazala veliko.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.