Ne gre skrivati, da tako laični kot tudi (bolj) resni spremljevalci Evrovizije vsako leto nestrpno čakajo na finalne izbore različnih evropskih in avstralskih glasbenkov, ki bodo svojo državo, predvsem pa glasbeno sceno, predstavili na Izboru za pesem Evrovizije. Včasih se celo zdi, da bolj »odštekan« nastop, tem bolje, kljub temu pa žirija običajno izbere bolj komercialno uspešne pesmi.

Zanimivo pa je, da se vse pogosteje na izbor prijavljajo že uveljavljeni glasbeniki. Hrvaška je lani namreč presenetila z nekonvencionalno izbiro, da na izbor pošljejo znano rockovsko skupino Let 3, ki sta jo leta 1987 ustanovila frontmana skupine baskitarist in pevec Damir Martinović »Mrle« ter pevec Zoran Prodanović »Prlja«. In čeprav Evrovizija (EBU) praviloma ne dovoljuje politiziranih nastopov, je Let 3 uspelo podati kar nekaj sporočil - proti vojni, Putinu, okupaciji in nasilju.

Na tekmovanju, ki je bilo v Liverpoolu v Združenem kraljestvu, so se rockerji Let 3 uvrstili v finale in v njem zasedli 13. mesto, zasedba pa vse od sodelovanja na izboru uživa v vse večji evropski prepoznavnosti.

Letos ponovno tekmujejo na hrvaškem predizboru Dora s pesmijo Baba Roga.

Letos se nam obeta neverjetno zanimv izbor

Olly Alexander (Years&Years) bo letos zastopal Veliko Britanijo, po tem ko so leta 2022 končali na drugem mestu. V Veliki Britaniji lahko pravzaprav opazimo precejšnje povečanje zanimanja za sodelovanje na Evroviziji tudi pri bolj uveljavljenih glasbenikih, kar lahko pripišemo njihovemu lanskemu gostovanju izbora.

Za vstopnico na Evrovizijo se v Srbiji ponovno bori Konstrakta, Irska pošilja nebinarno_ega performeko_ja Bambie Thug s pesmijo Doomsday Blue, Črna Gora, Bosna in Hercegovina ter Severna Makedonija pa na letošnji Evroviziji ne nastopajo predvsem zaradi finančnih težav, s katerimi se spopadajo njihove javne radiotelevizije

Kljub temu, da iz vse več držav (Finska, Isladnija, Švedska, tudi Slovenija) prihajajo peticije za izključitev Izraela, pa so oni že izbrali mlado pevko Eden Golan, ki bo pesem predstavila v naslednjem mesecu. EBU je zaenkrat stališča, da Izrael, oziroma Izraelska radiotelevizija (IPBC) lahko nastopi.

V Italiji pa so tudi pravkar izbrali svojo predstavnico. Po desetih letih jih bo spet zastopala ženska - Angelina Mango, ki je zmagala na italijanskem glasbenem festivalu Sanremo - Sanremo je idejni predhodnik Evrovizije. Po tridesetih letih se vrača Luksemburg.

Slovenijo bo na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije pevka Raiven zastopala s pesmijo Veronika. Glasbenica s pravim imenom Sara Briški Cirman je za skladbo spisala besedilo in glasbo, navdih zanjo pa je črpala pri Veroniki Deseniški, del avtorske ekpie zmagovalne pesmi pa je tudi Bojan Cvjetičanin.

Za nastop na evrovizijskem odru želi poustvariti vizualno podobo videospota. Mednarodni odziv poznavalcev Evrovizije je zelo pozitiven, saj kot kaže spremljajo Raiven že kar nekaj časa.