V soboto bo sprva delno jasno, po nekaterih kotlinah in ob morju tudi megleno. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. Zvečer in v noči na nedeljo bo tu in tam lahko padla kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju 4, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno oblačno in po večini suho, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. V ponedeljek bo oblačno, ponekod bo možen rahel dež.

Vremenska slika: Nad vzhodnimi Alpami, severnim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih zahodnih smeri se nad našimi kraji zadržuje razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, le nad severnim Jadranom se bo zadrževala megla. V soboto se bo od severa pooblačilo, zvečer bo predvsem v krajih vzhodno od nas možen rahel dež.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi sprva ugoden, popoldne bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave, možne bodo tudi manjše motnje v spanju v noči na soboto. V soboto bo vreme vplivalo zmerno obremenilno, moteno bo tudi spanje v noči na nedeljo. V nedeljo čez dan bo obremenitev popustila in čez dan vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem.