Po navedbah Bele hiše sta Biden in Netanjahu razpravljala o razmerah v Gazi in dobavi humanitarne pomoči palestinskim civilistom.

»Predsednik je spregovoril tudi o razmerah v Rafi in ponovil svoje stališče, da se vojaška operacija ne sme nadaljevati brez verodostojnega in izvedljivega načrta za zagotovitev varnosti in podpore civilistom v Rafi,« je še sporočila Bela hiša.

Netanjahu je kasneje sporočil, da se Izrael po vojni v Gazi ne bo pustil prisiliti v rešitev bližnjevzhodnega konflikta z dvema državama. »Izrael odločno zavrača mednarodni diktat glede trajne rešitve s Palestinci,« je Netanjahu zgodaj davi objavil na družbenem omrežju X. »Takšen dogovor bo dosežen le z neposrednimi pogajanji med stranmi brez predpogojev,« je dodal.

Poudaril je še, da bo Izrael vztrajal pri nasprotovanju enostranskemu priznanju palestinske države. »Takšno priznanje bi po pokolu 7. oktobra pomenilo veliko nagrado terorizmu brez primere in preprečilo vsak prihodnji mirovni dogovor,« je zapisal Netanjahu.