Slovenska skakalna eskadrilja se je iz Združenih držav Amerike, kjer so bile pretekli konec tedna tekme v Lake Placidu, neposredno z letalom odpravila na Daljni vzhod. Za razliko od ženske reprezentance, ki je imela januarja pri potovanju na Japonsko obilo težav z opremo, v moški reprezentanci težav ni bilo. Varovanci Roberta Hrgote so se v miru pripravili na nove izzive. »Opravili smo trening na skakalnici in v sredo imeli kondicijski vložek,« je običajno rutino med tekmami svetovnega pokala opisal pomočnik glavnega trenerja ​Gašper Vodan.

Drugače kot v prejšnjih letih si reprezentanca ni privoščila nobene dodatne aktivnosti, sredin prosti večer so izkoristili le za ogled petega največjega japonskega mesta po številu prebivalcev. V Saporu živi okoli dva milijona ljudi.

Okurajama orlom ustreza

V slovenski ekipi se je zgodila pričakovana sprememba. Maksim Bartolj, ki je dobil priložnost v ZDA, je odpotoval domov, v deželi vzhajajočega sonca pa se je Lovru Kosu, Timiju Zajcu, Domnu Prevc in Žaku Mogelu pridružil kapetan ekipe Peter Prevc. Kot se za šampiona v odhodu spodobi, je bilo njegovo potovanje udobno, saj je sodeč po objavah na družbenih omrežjih potoval v poslovnem razredu.

Petčlanska ekipa je odločena, da se na skakalnici Okurajama po petih letih (leta 2021 in 2022 tekem v Saporu zaradi pandemije ni bilo) vrne na oder za zmagovalce. Gre za eno najbolj uspešnih prizorišč v svetovnem pokalu za slovenske smučarske skoke, saj so se slovenski orli (skupno z jugoslovanskimi) kar 19-krat uvrstili na oder za zmagovalce. Statistiko je leta 1980 začel legendarni Bogdan Norčič, zadnji pa se je vanjo leta 2019 z drugim mestom vpisal Timi Zajc. Kako skočiti med najboljše na Japonskem, vesta tudi brata Prevc, ki sta leta 2016 skupaj z Robertom Kranjcem poskrbela za drugo slovensko trojno zmago v svetovnem pokalu. Tudi prva se je zgodila v Saporu, ko je leta 2014 zmagal Jernej Damjan pred Petrom Prevcem in Robertom Kranjcem.

Peter Prevc je s štirimi zmagami, enim drugim in enim tretjim mestom med najuspešnejšimi skakalci v Saporu. Štiri zmage je prav tako dosegel letos vodilni skakalec svetovnega pokala Stefan Kraft, ki pa ima skupno že osem uvrstitev na zmagovalni oder. A kralj Okurajame je Finec Matti Nykaenen s šestimi zmagami, Norvežan Roar Ljoekelsoey jih ima pet. V slovenskem taboru bodo tokrat največ stavili na Lovra Kosa, ki se je z zmago in drugim mestom izkazal v Lake Placidu. Kot so nam zatrdili v slovenskem taboru, Moravčan ostaja trdno na tleh in se zelo veseli novih tekem.

Zupan veliko pričakuje od Kasaija

Skakalci so to sezono tekmovali že na 18 tekmah za svetovni pokal – od skupno 33 tekem – zato vse bolj pogledujejo tudi k razpletu skupnega seštevka. V boju za veliki kristalni globus so le še trije skakalci, veliko prednost pa ima Stefan Kraft. Avstrijcu za vrat še dihata Nemec Andreas Wellinger (zaostaja za 209 točk) in Japonec Rjoju Kobajaši (215 točk). Ravno zmagovalec novoletne turneje bi domači vikend lahko izkoristil za to, da se približa rumeni majici, saj je že večkrat pokazal, da na domačih tekmah odlično nastopa.

Domači navijači bodo ob Kobajašiju pesti stiskali še za enega domačega aduta. Z 51 leti se na tekme svetovnega pokala vrača legenda tega športa Noriaki Kasai. Kljub svojim letom se veteran ne bo zgolj »pokazal« na skakalnici – kjer je že petkrat stal na odru za zmagovalce, a zmage še nima – ampak misli resno tekmovati. »Pripravljen je zelo dobro. Zadovoljen bi bil s točkami, saj je tega zagotovo sposoben,« je cilje veterana predstavil ​Matjaž Zupan, ki skrbi za pripravljenost skakalne legende. »Njegova motivacija pri teh letih je neverjetna. Čez poletje je bil pripravljen storiti veliko stvari in sedaj je ponovno na visoki ravni. Ob dobrih nastopih doma bo lahko nastopal tudi še na večini preostalih tekem svetovnega pokala,« je dodal nekdanji glavni trener Slovenije. Legendarni Kasai je odlično pripravljenost pokazal na tekmah japonskega pokala, kjer je tudi pri izjemnih dolžinah doskočil v telemark. »Teh tekem si je resnično želel in je bil zato na domačih tekmovanjih resnično motiviran. Bomo videli, kako se mu bo izšlo ta vikend,« je misli sklenil Zupan, ki pretirane nervoze izkušenega tekmovalca ni zaznal.

Spored v Saporu Danes ob 8. uri: kvalifikacije za sobotno tekmo. Jutri ob 8. uri: posamična tekma za svetovni pokal. Nedelja, ob 1.30: kvalifikacije za nedeljsko tekmo. Nedelja, ob 3.uri: posamična tekma za svetovni pokal.