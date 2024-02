V svoji odstopni izjavi je pred dobrimi tremi meseci Anže Pogačar med drugim zapisal, »da jeseniški hokej nujno in takoj potrebuje reorganizacijo, osvežitev, spremembe, nove ljudi v vodstvu, novo energijo, nov upravni odbor, dodatne pokrovitelje.« Toda v teh treh mesecih se zadeve niso premaknile na boljše. Še več, konec januarja so se jeseniški hokejisti na tekmo državnega prvenstva proti Olimpiji pripeljali v lastni režiji. »To je bil eden glavnih razlogov, da sem se vrnil. Igralci so šli res z lastnimi avti, pa ne zato, ker ne bi mogli plačati avtobusa ali ker jih prevoznik ne bi želel peljati, kot je vsakdo pomislil. Prišlo je do šuma v komunikaciji znotraj kluba, tako da avtobusa sploh niso naročili,« je govorice potrdil Pogačar, ki še danes stoji za zapisanim v odstopni izjavi.

»Pri nas še vedno mislimo, da bodo določene zadeve šle same od sebe. V zadnjem času se je pokazalo, da je predsednik zelo obremenjen. Nihče drug ni prišel in to ne glede na vse pozive, komentarje in vse drugo v zadnjih letih, kdo bo vse prišel, ko mene ne bo več v klubu. Ker je organizacijsko klub na dnu, sem se zaradi igralcev ter na pobudo in prošnjo predsednika odločil, da se vrnem, da bi to sezono speljali po najboljših močeh.«

Včeraj pozno zvečer so jeseniški hokejisti gostovali v Val Gardeni. Pred to tekmo so bili v vodstvu v kvalifikacijski skupini alpske lige in na dobri poti v končnico, v kateri branijo lansko prvo mesto. Že omenjena tekma v Ljubljani, ko so Olimpijo premagali po kazenskih strelih in se uvrstili v finale državnega prvenstva, je potrdila, da Jesenice še vedno igrajo dober hokej. »Igralci dajejo vse od sebe, se trudijo, vendar vsi skupaj preveč pričakujemo. Preprosto včasih nismo realni, sploh glede na finančni vložek. Kolikor vem, ima celotni slovenski hokej manjši proračun kot sosednji klub na drugi strani Karavank,« odgovarja Pogačnik.

Glavni pokrovitelj jeseniškega kluba je že 75 let železarna, a je znesek, ki ga SIJ Acroni namenja hokeju, veliko manjši od zlatih časov jeseniškega hokeja. Časi, ljudje in lastniki se menjajo, tako da je vložek glede na najboljše čase za 50 do 60 odstotkov nižji. »Tudi vložki drugih sponzorjev so bili takrat višji. Če bi imele Jesenice na vsaki tekmi v alpski ligi 3000 navijačev in če bi kupili vstopnico po osem evrov, sploh ne bi potrebovali sponzorja. Tako pa je bil recimo v zadnjih sezonah finančni izplen derbijev z Olimpijo, ko smo poplačali vse stroške in druge obveznosti, okoli pet tisoč evrov. Za primerjavo lahko povem, da ta denimo na tekmah med Celovčani in Beljačani znaša 150 tisoč evrov.«

Po pisanju spletnega portala Sportklub naj bi dvorana Podmežakla v kratkem dobila novo ime, in sicer naj bi se po zaslugi večjega finančnega vložka, šlo naj bi za 250 tisoč evrov, preimenovala v dvorano Vintgar. »Lastnica dvorane je občina Jesenice, z njo pa upravlja zavod za šport. Klub s tem nima nič. Kolikor hodim okoli dvorane in srečujem ljudi, ki delajo v njej, o tem ne vedo nič. Bi pa znesek zagotovo prišel prav, kajti eden od pogojev, ko smo se lani in predlani pogovarjali za vstop v ICEHL, je bila med drugim tudi menjava 'bande',« je odgovoril Pogačar, ki je prepričan, da bi bilo za slovenski hokej idealno, če bi ob Olimpiji v ligi ICEHL igrale tudi Jesenice. Na sezono bi po njegovi oceni potrebovali okoli milijon evrov in pol. V tem trenutku je to zelo oddaljen cilj.