Pred vrati je prvi vrhunec mednarodne atletske sezone, in sicer svetovno dvoransko prvenstvo, ki bo od 1. do 3. marca v Glasgowu. Poškodbe in olimpijska sezona so zdesetkali slovensko reprezentanco, zato na Atletski zvezi Slovenije (AZS) računajo, da bodo na Škotskem nastopili štirje slovenski atleti in atletinje. Da bi imeli atleti v izjemno pestri tekmovalni sezoni, ko bosta v ospredju junijsko evropsko prvenstvo v Rimu in avgustovske olimpijske igre v Parizu, čim boljše pogoje, so na AZS pohiteli s podpisi pogodb z najboljšimi športniki. Kot so pojasnili včeraj v prostorih Telekoma v Ljubljani, so že ali bodo v naslednjih dneh podpisali pogodbe s 145 atleti in atletinjami, kar je skoraj 50 odstotkov več kot pred tremi leti.

V najvišjem razredu vrhunske selekcije pet atletov

Najboljši slovenski atleti so razdeljeni v tri skupine vrhunske selekcije. V prvi, ki bo lahko prejela po 11.000 evrov, so skakalka ob palici Tina Šutej, skakalka v višino Lia Apostolovski, tekačica čez zapreke Maruša Mišmaš Zrimšek, tekačica na 800 m Anita Horvat in metalec diska Kristjan Čeh, ki je trenutno na pripravah na Tenerifu. V drugi skupini bodo lahko 7000 evrov zaslužili Nika Glojnarič, Neja Filipič, Eva Pepelnak, Agata Zupin, Klara Lukan in Matic Ian Guček, v tretji skupini pa so za sredstva v višini 4500 evrov na osnovi kriterijev uvrščeni Lana Andolšek, Jerneja Smonkar, Joni Tomičič Prezelj, Filip Jakob Demšar in Rok Ferlan.

Kot je pojasnil direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša, bodo atleti prejeli znesek v petih obrokih. Prvih dvajset odstotkov bodo dobili 15. marca, dober mesec prej kot lani, drugi obrok 6. maja, tretjega 15. julija, omenjenih 60 odstotkov pogodbenega zneska pa ne bo vezanih z nobenimi obveznostmi. Četrto petino zneska si bodo atleti prislužili z udeležbo na državnem prvenstvu in finalu pokala Slovenije, zadnjih dvajset odstotkov pa bodo prejeli vsi, ki bodo na evropskem prvenstvu uvrščeni do 12. mesta, na olimpijskih igrah do 24. mesta ali bodo postavili državni rekord. Spomnimo, da so bili lani najboljši atleti razdeljeni v dve vrhunski selekciji, prva je lahko prejela največ 9000 evrov, druga pa 5000.

Konkurenca na ovirah

Med najbolj zadovoljnimi in optimističnimi slovenskimi atleti je v zadnjih dneh Lia Apostolovski. Skakalka v višino je namreč ta teden v Banski Bistrici z dosežkom 195 cm izboljšala osebni rekord. »Letošnje leto bo zelo naporno. Trenutno sem osredotočena zgolj na nastop na svetovnem prvenstvu v Glasgowu,« je odločna varovanka Rožleta Prezlja. »Poleg evropskega prvenstva in olimpijskih iger bomo letos tekmovali še na svetovnem prvenstvu štafet. Ker bo toliko velikih tekmovanj, sem se odločila, da bom izpustila dvoransko sezono. Za mano je uspešnih 17 dni priprav v Adelaidi v Avstraliji. Sezono na prostem bom začela v teku na 400 m na Bahamih,« pravi Anita Horvat. Za Marušo Mišmaš Zrimšek, ki je imela lani izjemno uspešno sezono, saj je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v teku na 3000 m zapreke zasedla šesto mesto, izboljšala pa je tudi državni rekord (9:06,37), so uspešne priprave v Južni Afriki. V zadnjih dneh pa ji povzroča skrbi tetiva v bicepsu, s katero ima sicer kronične težave. »Tolažim se, da je poškodbo bolje zdraviti v tem času kot v poletni sezoni. Najpomembnejše je, da se pozdravim,« se nadeja Maruša Mišmaš Zrimšek.

Specifika sedanjosti slovenske atletike je, da je vse večja konkurenca v sprintu čez ovire. Lana Andolšek je v teku na 60 m ovire z časom 8,26 na dvoranskem balkanskem prvenstvu v Beogradu izboljšala državni rekord za starejše mladinke ter bila podprvakinja v svoji starostni kategoriji. Joni Tomičič Prezelj se v teku na 100 m ovire približuje meji 13 sekund, pod katere se je lani že spustila Nika Glojnarič. Od Brežičanke je bila od Slovenk hitrejša le Brigita Bukovec. »Rekord Brigite Bukovec (12,59, op. p.) je res izjemen. Eden mojih ciljev je, da ga nekoč izboljšam. V tej sezoni si želim teči pod 12,80 in se uvrstiti na olimpijske igre. Upam, da se bom kvalificirala tudi na dvoransko svetovno prvenstvo v Glasgowu. V zadnjem času sem veliko potovala in tekmovala, saj sem lovila točke za nastop na Škotskem, zato se ne počutim najbolje, a verjamem, da bom kmalu spet prava,« pravi Nika Glojnarič. Izpostavimo še, da se je včeraj prvič javnosti predstavil novi predsednik strokovnega sveta AZS Lado Mesarič, ki je zamenjal Alberta Šobo, s katerim niso bili zadovoljni številni slovenski klubi.

Za Tino Šutej konec dvoranske sezone Slabe novice so prišle s tabora Tine Šutej, v zadnjih letih najboljše slovenske atletinje in nosilke kolajn z največjih tekmovanj. »Na začetku januarja sem začutila bolečine v tetivi, ki so sicer kronične, a mi niso omogočile dovolj kvalitetnega treninga. Bolečine so se stopnjevale in so postale tako močne, da sva se s trenerjem odločila, da bom končala dvoransko sezono. Imela sem zelo visoke apetite na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Verjamem, da bi se lahko brez poškodbe v dvorani približala dosežku 490 cm. Moj glavni cilj je, da se pozdravim in omejim bolečine do te mere, da se bom lahko pripravljala na sezono na prostem,« je včeraj obelodanila 35-letna Tina Šutej, ki je v tej sezoni tekmovala na treh mitingih, najvišje pa je skočila konec januarja v Ostravi, in sicer 473 cm. »Narava je bila tokrat močnejša, kar moramo spoštovati. Od začetka januarja Tina na treningih ni ujela pravega ritma, zato tudi ni dosegala želenih rezultatov. Vseeno ji iz srca ji čestitam, da je kljub bolečinam skakala tako dobro. Ker si je v zadnjih letih postavila visoke standarde, jo šesta in sedma mesta ne zanimajo, zato je najbolje, da se pripraviva na sezono na prostem,« je pojasnil trener Milan Kranjc.