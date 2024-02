Medtem ko ves svet s strahom pričakuje izraelsko ofenzivo na Rafo, kjer je na jugu Gaze stisnjenih 1,5 milijona beguncev, je v četrtek zjutraj izraelska vojska deset kilometrov severno v Kan Junisu vdrla v eno najpomembnejših palestinskih bolnišnic, ki nosi ime Naser. Pred tem so okoli nje potekali hudi boji. Več deset civilistov je ranjenih, eden je umrl, zdravniki so morali zapustiti bolnišnico, prav tako več tisoč beguncev, ki so v njej našli zavetje. Sicer v Gazi vsaj deloma deluje tretjina od 36 bolnišnic, ki jih največkrat vodijo in financirajo posamezne islamske države.

Izraelska vojska trdi, da se v bolnišnici Naser skrivajo hamasovci in da so tam morda trupla talcev. »Napadamo Hamasove teroriste, kjerkoli se skrivajo. Kot smo že dokazali, smo uspešni tudi pri osvobajanju talcev,« je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari. A izraelska vojska je v štirih mesecih vojne rešila le tri talce, dva pred nekaj dnevi med akcijo v Rafi, medtem pa je umrlo že več kot 28.000 Palestincev, večinoma civilistov. Smešno je, da se je zdaj premier Benjamin Netanjahu osvoboditve dveh talcev – kar je bila sicer res izjemna akcija specialcev, izvedena na podlagi dobrih obveščevalnih informacij – pred kamerami veselil kot otrok. Ob čemer že vseskozi povsem ignorira zahteve mnogih držav, tudi ZDA (vendar pa Izraelu še naprej pošiljajo strelivo), naj se odpove ofenzivi na Rafo in naj tudi sicer ustavi pobijanje Palestincev ter njihovih otrok.

Izraelski ministri zahtevali kolonizacijo Gaze

Za zdaj glavne operacije izraelske vojske še vedno potekajo v Kan Junisu. Več je manjših in v izraelskih medijih poveličevanih vpadov na območje Rafe ob meji z Egiptom, kjer se po trditvah Netanjahuja skrivajo »zadnji bataljoni Hamasa«, tudi vodja teroristov Jahja Sinvar, z okoli 100 talci. Osvobodili naj bi jih z bojem, ker naj bi Hamas na pogajanjih v Kairu zahteval preveč. Netanjahu je nedavno za ameriško televizijo ABC neprepričljivo izjavil, da hoče pred ofenzivo civiliste iz Rafe poslati na porušen sever Gaze, od koder jih je večina zbežala na začetku izraelske ofenzive lansko jesen.

Po trditvah Al Jazeere je na seji izraelske vlade 28. januarja 11 ministrov zahtevalo kolonizacijo Gaze z Judi, na svoje domove bi se vrnil le del Palestincev. Francoska analitičarka Agnès Levallois je za televizijo France5 dejala, da hočejo Izraelci z bombardiranjem in oviranjem humanitarne pomoči narediti življenje Palestincev v Gazi tako neznosno, da jim ne bo preostalo drugega, kot da se izselijo. Menda je Izrael Egiptu že ponujal denar, da bi sprejel dva milijona palestinskih beguncev. Vendar predsednik Abdel Al Sisi noče imeti pri sebi islamistov iz Hamasa, ki bi se pretihotapili med civilisti. Prav tako noče prevzeti krivde za še en eksodus Palestincev (prvi se je zgodil leta 1948). Izrael se menda zdaj zavzema za nekakšno vmesno območje med Gazo in Egiptom, kamor naj bi izgnali begunce.