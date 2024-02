Protipoplavni ukrepi: Celju iz načrta za okrevanje 22 milijonov

V Celju jim je za izvedbo protipoplavnih ukrepov uspelo pridobiti vsa zemljišča in gradbena dovoljenja za izvedbo dodatnih protipoplavnih ukrepov iz načrta za okrevanje in odpornost. Projekt je vreden 22 milijonov evrov, ukrepe pa mora do sredine leta 2026 izvesti Direkcija RS za vode.