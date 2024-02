Guverner regije Vjačeslav Gladkov je pred tem v objavi na kanalu Telegram sporočil, da je bilo ubitih najmanj pet ljudi, 18 pa ranjenih ter da ranjene vozijo v bolnišnice in jim nudijo vso potrebno pomoč, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na videoposnetkih iz mesta blizu meje z Ukrajino, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti razbito izložbo trgovine, obdano z ruševinami. Na enem je videti truplo, pokrito z odejo.

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da so nad regijo s protiraketnim sistemom sestrelili 14 ukrajinskih raket. Ukrajina teh navedba za zdaj ni komentirala.

Mesto Belgorod leži kakih 30 kilometrov od meje z Ukrajino in je bilo že večkrat cilj obstreljevanja kijevskih sil. Tamkajšnje oblasti so januarja začele evakuirati nekatere prebivalce iz mesta, potem ko so uradniki sporočili, da je bilo v ukrajinskem napadu konec decembra ubitih 25 ljudi. Mesto je odtlej zapustilo na stotine ljudi, med njimi kakih 400 otrok.