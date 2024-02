Razlog za rast najpomembnejše kriptovalute so skladi​ ETF, ki so se izkazali za čisti uspeh. Denimo sklada IBIT in FBTC sta najhitreje rastoča sklada ETF v zgodovini. V prvem mesecu trgovanja je IBIT (BlackRock) presegel 5,2 milijarde ameriških dolarjev sredstev v upravljanju, FBTC (Fidelity) je na drugi strani blizu 4 milijardam sredstev v upravljanju. Zanimivo je, da so se v zadnjem tednu močno povečali prilivi v sklade, kar nakazuje precejšnje zanimanje vlagateljev. Denimo v zadnjih štirih dneh so vsi skladi skupaj beležili 2,3 milijarde ameriških dolarjev prilivov. To je več prilivov, kot so jih ti isti skladi beležili v prvih treh tednih trgovanja. Takšno zanimanje tradicionalnih vlagateljev pomeni, da precej hitro zmanjkuje ponujenih bitcoinov na trgu. Denimo število bitcoinov v menjalnicah je v tem trenutku najnižje v letošnjem letu.

Poleg omenjenega se približuje tako imenovani halving, ko se prepolovijo nagrade rudarjem bitcoin omrežja. Nekje sredi aprila se bo število novoustvarjenih bitcoinov prepolovilo, kar bo še dodatno zmanjšalo ponudbeno stran. V preteklosti je ta isti dogodek naznanjal začetek bikovega trenda za kriptovalute, ki je do zdaj potekal v štiriletnih ciklih. Tokrat so skladi​ ETF prehiteli dogajanje in spodbudili rast. Ne gre pozabiti, da se je z bitcoinom novembra 2021 trgovalo pri ceni 15.500 ameriških dolarjev, danes pa pri ceni 52.300 ameriških dolarjev.

Vse več oči se obrača tudi proti drugi največji kriptovaluti – ethereumu. Od četrtka minuli teden so pri ameriški komisiji za vrednostne papirje (SEC) odprte vloge za ustanovitev ethereum skladov ​ETF s strani že znanih upravljalcev premoženja. Vloge so oddali Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Ark and 21Shares, Grayscale, VanEck, Invesco and Galaxy in Hashdex. Kakšna bo usoda omenjenih prošenj, seveda ni znano, vendar uspeh skladov​ ETF največje kriptovalute vliva upanje vlagateljem, da lahko podoben scenarij poteka tudi za drugo največjo kriptovaluto.