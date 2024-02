Kylian Mbappe, svetovni nogometni prvak s Francijo iz leta 2018, finalist svetovnega prvenstva 2022 in najboljši strelec finalnih tekem svetovnih prvenstev v zgodovini (s 4 zadetki), je, kot je bilo dogovorjeno, danes v Poissyju obvestil predsednika kluba Paris St. Germain Nasserja al-Khelaïfija, da po izteku pogodbe konec junija letos dokončno zapušča klub. Kot je znano, se je saga s prestopom Mbappeja vlekla dolga leta in vrhunec dosegla v letih 2021 in 2022, ko se je v podaljševanje pogodbe s PSG-jem vmešal celo francoski predsednik Emmanuel Macron. Želja katarskih lastnikov kluba in francoske vlade je bila, da je Mbappe član kluba najmanj do SP v nogometu v Katarju 2022 in najdlje do olimpijskih iger v Parizu letos, kjer jim je Mbpappe z dvoletnim podaljšanjem pogodbe v 2022 tudi skorajda v celoti ustregel. Toda brez zapletov vseeno ni šlo: Katarci so imeli z njim podpisano tudi možnost podaljšanja pogodbe še za eno leto, do 2025, ki pa je Mbpappe ni želel izkoristiti, o čemer je klub obvestil že avgusta lani, nakar so ga ti kaznovali s premestitvijo med rezervne igralce. Kasneje je trener kluba Luis Enrique vseeno dosegel, da so Mbappeja vrnili v ekipo, pogoj pa je bil, da preden dokončno zapusti klub, o tem pravočasno obvesti predsednika kluba, kar je danes storil.

Kam odhaja eden najdražjih nogometašev vseh časov – ne pozabimo, da je PSG zanj Monacu ob prestopu leta 2017 plačal vrtoglavih 180 milijonov evrov – še niso uradno sporočili, jasno pa je, da je bila igralčeva prva želena destinacija vselej Real iz Madrida, kjer ga tudi že težko pričakujejo. Mbpappe bo zato verjetno ostal tudi brez lojalnostnega dodatka v višini 70 milijonov evrov, ki so mu ga obljubili katarski lastniki, vendar je pričakovati, da mu bo Real skozi druge kanale ta denar zlahka vrnil. Ravno danes je bil namreč objavljen podatek, da je Real med vsemi nogometnimi klubi na svetu lani naredil največ prometa oziroma zaslužka, skoraj 900 milijonov evrov, v Madridu pa računajo, da bo ta številka prvič v zgodovini presegla milijardo evrov, ko pride tja Mbappe in zaigra na povsem prenovljenem stadionu Santiago Bernabeu, ki ga bo verjetno uradno otvorila Taylor Swift na koncertu maja letos.