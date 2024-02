V soboto so tradicionalno rajale maškare, istočasno pa so v lunarno novo leto, znano tudi kot kitajsko novo leto ali praznik pomladi, kot so nas poučili na spletnem mestu državnega obveščevalnega servisa rtvslo.si, poskakali v mnogo vzhodnoazijskih državah, vključno s Kitajsko, Vietnamom, Singapurjem in Južno Korejo. Med praznovanjem, ki običajno traja 15 dni, se družine zberejo na pojedinah, si izmenjujejo darila ali sodelujejo v različnih prazničnih dejavnostih, kot so plesi zmajev in levov, ognjemeti in obiski templjev. V objemu praznikov smo bili še v torek na zadnji pustni dan, ki je sovpadel z novim praznikom, ki so nam ga servirali – galetinovim, za konec praznične seanse pa so nas v sredo preganjali zaljubljenci in prodajalci rož ter v oblike srčkov in podobnih geometrijskih likov vlitih čokoladnih zmesi. Za vse tiste, ki še ne vedo, kaj je galentinovo, so kratek tečaj za zainteresirano javnost spisali v spletnem Marketing magazinu: »Galentinovo izhaja iz priljubljene ameriške televizijske serije Parks and Recreation, v kateri samska Leslie Knope en dan pred valentinovim praznuje dan za svoje prijateljice. Ideja je počasi prerasla v priljubljen koncept praznovanja, ki se je razširil med ljudmi po vsem svetu, tudi pri nas. Osrednji pomen galentinovega je poudarjanje raznolikosti prijateljstva in vključevanje vseh ljudi, ne glede na njihov status v zvezi. Ljudje tako 13. februarja izražajo hvaležnost in naklonjenost prijateljem z najrazličnejšimi skupnimi aktivnostmi – sem sodijo kosila, večerje, izleti ali družabne dejavnosti, kot je ogled filma ali predstave.«

Pustne šeme, ki naj bi pregnale zimo, je prehitela pomlad sama, tako da o njih ni vredno izgubljati besed, o rožah in bombonjerah pa so nekaj malega povedali le posamezni pripadniki družabnokroniške elite. Za duhovitega voditelja oddaje Nedeljsko popoldne in humorista Jožeta Robežnika, kot so ga pred svojim bralnim krožkom orisali v reviji Lady, so kronisti njegovega lika in dela denimo pribeležili, da jim je še lani razlagal, da je imel do nekaterih skomercializiranih praznikov rahlo ciničen odnos, a so leta naredila svoje, tako da je pred dnevi priznal, da je popustil in se nehal boriti proti amerikanizaciji. »Zdaj za te praznike raje kupim šopek,« je prostodušno dahnil, s tem da, kot je še oznanil, ni nič boj radodaren, ker na splošno pazi, da ne pretirava z rožami.

Goran Dragić širi ljubezen

Od amorjevih puščic prestreljenega Gorana Dragića pa so ravno na dan svetega Valentina zalotili raziskovalci spletnega Metropolitana. »Raznežili se boste: Goran Dragić in Greice Murphy z valentinovim poljubom širita ljubezen,« se je glasil naslov ljubezenske sage, ki so jo ujeli nekje na medmrežju in jo približali slovenskemu življu, ki se rado naslaja nad novodobnimi spletnimi doktor romani. Kot so poudarili, je naš košarkarski as prejšnji teden s skupno fotografijo, na kateri okrog pasu objema svojo srčno izbranko Greice, končno potrdil njuno zvezo. Ob prazniku zaljubljencev pa je sledila nova fotografija, na kateri sta si izmenjala poljub. »Veselo valentinovo, delite ljubezen,« je ob fotografiji zapisala Greice, ki jo je delila na instagramu, to pa je kasneje poobjavil še Gogi. »Parček se je ob izmenjavi poljuba držal za roke, vmes so ju obsijali poznopopoldanski sončni žarki. Zares romantično in navdihujoče za vse, ki verjamejo v pravo ljubezen, kajti onadva sta jo očitno našla in jo želita podeliti tudi z drugimi,« je daljši raport, ki so ga razposlali po Dragićevi domovini.

Od daleč, pravzaprav zelo od daleč, iz Avstralije, se je v sliki, besedi in celo prek videomateriala oglasila Helena Blagne, njene spletne sledi pa so odkrili medmrežni stezosledci in poročevalci s spletnega mesta žurnal24.si. »Priznam, da sem bila globoko ganjena in vesela, ko me je slovenska skupnost ponovno povabila v meni tako zelo ljubo Avstralijo. Vsekakor sem ena izmed redkih slovenskih glasbenikov, ki neutrudno obiskuje rojake po svetu. Za osrednji slovenski kulturni praznik sem tako v okviru Prešernovega dne nastopila na dveh koncertih, in sicer v Sydneyju in Canberri. Občutki, ko prenašaš slovensko pesem in besedo v svet, so izjemni, zlasti ko vidiš veselje in hvaležnost naših ljudi,« je zapis, ki se je dotaknil tako slovenskih rojakov v Avstraliji kot zapisovalcev in kronistov njenih popotniških prigod.

Prebivalcem Slovenije ter rojakom onkraj meja matične države sta iz inozemstva pomahala še Janez Janša in Urška Bačovnik, ki sta se po poročanju spletnega Siola udeležila tradicionalnega opernega plesa na Dunaju. »Dunajski operni ples 2024,« je pod fotografije, ki jih je delil na svojem družbenem omrežju X, zapisal nekdanji predsednik vlade Janez Janša. »Oblekel je tako imenovano popolno večerno obleko ali white tie, njegova žena pa dolgo rdečo obleko z volančki, ki jo je dopolnila z rokavicami v enaki barvi,« so zapisali v poročilu z elitnega plesa dunajske gospode, ki je bil, kot so še sporočili javnosti, že 66. po vrsti, udeležilo pa se ga je 5150 obiskovalcev iz sveta slavnih, politike in gospodarstva.

Challe Salle se je tetoviral

Imamo pa tudi takšne zvezde, ki jim ni treba daleč v svet, pa so prav tako del močne agitacijske in propagandne medijske mašinerije. Ena od njih je nedvomno slovenski glasbeni heroj Saša Petrović, med mladežjo bolj znan kot Challe Salle, ki je, kot so zabeležili v Slovenskih novicah, ponovno spravil oboževalke v trans. In kaj je tokrat storil, da je dotične malikovalke kulta Challeta Salleta obsedla ta neke vrste hipnotična bolezen? Kot so predočili, se je odločil, da svoje izklesano telo nadgradi s tetovažo. »Volk je plemenita žival, ki predstavlja moč, pogum, zmago, iznajdljivost ter je sinonim za čvrst karakter, zaščito in inteligenco. Izraz na obrazu kaže na moj temperament in trmoglavost, razbito steklo okoli pa premagovanje ovir in pozitivne življenjske spremembe. Volka imamo tudi v družinskem priimku, saj se moja mama piše Vukanac, zato ima poseben pomen, prav tako je mitološki predstavnik srbskega naroda, od koder izvirajo moje korenine,« pa je utemeljitev, ki ga je pripeljala do tega, da si je pobarval eno od okončin.

Veliko prelomnico na svoji življenjski poti je minule dni obelodanil še en veliki sin slovenske očetnjave Peter Prevc. V reviji Suzy so poudarili, da je 31-letni šampion pod Poncami s cmokom v grlu sporočil eno najtežjih odločitev v svojem življenju, da se bo po marčevskih tekmah poslovil od skakalnic. To jih je privedlo do tega, da so se v imenu bralcev in gledalcev javno povprašali, kaj bo Peter nacionale sploh počel po koncu kariere. Kot se je izpovedal bodoči skakalni upokojenec, bi rad predvsem živel. »Rad bi živel. Lahko grem v šport kot trener, se usedem v pisarno, stopim v gmajno. Imam znanje, moč in zdravo telo. Zdaj, ko bom imel veliko časa, si želim nekam za dolgo časa odpotovati z avtodomom, iti za več dni smučat, hoditi v hribe in se poditi z otroki, za kar bom kondicijo potreboval vsaj še deset let,« je o svoji prihodnosti razložil Prevc.