Kaj ste se v več kot desetletju, kolikor sodelujete v izboru najboljšega zaposlovalca, naučili, kaj ste izboljšali?

Pred 14 leti je bilo v podjetju Lotrič Meroslovje zaposlenih 28 sodelavk in sodelavcev. Danes nas je v matičnem podjetju skupno 97 zaposlenih, v skupini Lotrič Metrology pa kar 190. Tej dinamiki se je prilagodila tudi kadrovska služba. Kadrovski oddelek smo oblikovali šele leta 2020, dva sodelavca pa danes ponujata podporo vsem podjetjem v skupini. Veliko truda vlagamo v zaposlitveni proces, od prejema življenjepisa, zaposlitvenih pogovorov, uvajanja na delovno mesto do mentorstva, ki temu sledi. Slednje je v našem primeru ključno, saj novi sodelavci, ko govorimo o strokovnem delu v laboratorijih, potrebujejo vsaj šest mesecev, da se v delo uvedejo, ter povprečno dve leti, da pri svojem delu postanejo povsem samostojni. V zadnjih 14 letih smo uvedli tudi redne letne pogovore z direktorjem oziroma sedaj direktorico. V ta namen zaposleni znotraj sistema HRM predhodno izpolnijo vprašalnik, ocenijo pa jih tudi vodje. Na tak način bolje presodimo dinamiko dela, prioritete in morebitna napredovanja oziroma prezaposlitve znotraj podjetij oziroma skupine. Že od samega začetka veliko pozornosti namenjamo dobremu počutju zaposlenih. V zadnjem obdobju smo poleg internih dogodkov, na katerih smo prisotni prav vsi zaposleni (recimo pikniki, novoletna večerja, timbilding v naravi), dodali še oddelčne timbildinge. Vse aktivnosti usklajuje kadrovska pisarna.

Kaj vas dela izjemne?

Izjemni so odločnost, znanje in pogum vseh sodelavk in sodelavcev.

Kolikšna je povprečna starost vaših zaposlenih? Kaj posameznikom v tem delu življenja največ pomeni?

Povprečna starost je 40,5 leta. Menimo, da našim sodelavcem največ pomeni določena fleksibilnost oziroma prilagodljivost. Na 97 zaposlenih imamo kar 80 otrok v starosti do 15 let. In skupaj z otroki pridejo tudi nepredvidljive situacije. Kot zaposlovalec se trudimo, da ima prav vsako delovno mesto vsaj dve osebi, ki imata podobno znanje, da brez težav uredimo nadomeščanje. Izkoriščenje ur in delo od doma sta le dva izmed ukrepov, s katerimi se približamo potrebam staršev. Kadar je vprašanje stanovanjsko vprašanje, pa se »aktivira« celotno podjetje in vsi povprašujemo po možnih rešitvah.

Kako poskrbite za psihološko varnost?

Predvsem z dobrimi odnosi in kulturo, ki je prisotna v podjetju. Če se dobro počutimo na delovnem mestu, se bo to odražalo tudi doma, in obrnjeno. Že sam delovnik je organiziran tako, da imamo poleg malice predvidene še tri krajše odmore po deset minut, da se sprostimo in pozornost namenimo tudi dobremu počutju ter medsebojnim odnosom.

Kakšen tip osebnosti najhitreje napreduje?

V srednje velikem podjetju napredovanja niso izjema, vendar pa se ne zgodijo tako hitro, kot je to mogoče v velikih podjetjih. Veliko pozornosti posvečamo zadovoljstvu na aktualnem delovnem mestu ter ponujamo priložnosti za stalno usvajanje novega znanja in osebnostno rast prav vseh zaposlenih. Večkrat se seveda zgodi, da posameznik zamenja obstoječe delovno mesto za novo, ki ga na daljši rok osebnostno bolj izpopolnjuje. Priložnost za napredovanje imamo tako vsi, najbolj pa tisti, ki so se pripravljeni učiti in prevzemati odgovornost.