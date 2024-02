ESČP: Slovensko sodišče podkupljivemu sodniku ni sodilo pošteno

Nekdanji celjski okrožni sodnik Milko Škoberne je Slovenijo tožil na evropskem sodšču za človekove pravice. To je ocenilo, da sta mu bili kršeni pravici do zasebnosti in poštenega sojenja ter zaslišanja prič. Prisodilo mu je 5000 evrov odškodnine.