Brežan, sicer tudi nekdanji župan občine Tolmin, je v začetku januarja za Dnevnik potrdil, da bo poslansko funkcijo sprejel. »Mislim, da bi bil lahko kot bivši minister in dolgoletni župan koristen za poslansko skupino,« je dejal. Brežan trenutno sicer ni zaposlen: prejema šestmesečno nadomestilo plače, ki mu po zakonu pripada, potem ko je odstopil z mesta okoljskega ministra. V javnosti sta tako Brežan kot predsednik vlade Golob po odstopu prvega ustvarila vtis, da se je moral bivši minister posloviti na Golobovo željo. Premier naj bi ob avgustovskih poplavah izgubil zaupanje v Brežanovo delo, ker je bilo po avgustovski ujmi treba reorganizirati delo na marsikaterem ministrstvu, na ministrstvu za naravne vire in prostor pa to ni steklo dovolj hitro. Brežan nam je dejal, da med njim in premierjem ni zamer. »Verjamem, da bova lahko konstruktivno sodelovala.«