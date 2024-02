Vzrok za razkritje je luksuzni maserati, ki so ga zaplenili Snežiču, ta pa trdi, da avtomobil ni njegov, ampak v lasti njegovega prijatelja iz Banjaluke. Kot pišejo v Delu, gre za Daria Ivankovića, ki je na sodišče v Banjaluki zaradi odvzema vozila vložil tožbo zoper Slovenijo, s katero zahteva okoli 80.000 evrov odškodnine. In ker je Snežič ob tem zatrdil, da »do Fursa nimam niti evra dolga,« so se na Fursu, pravijo, lahko odzvali tudi s konkretnimi podatki.

»Rok Snežič ima neporavnane davčne obveznosti v višini 5.198 evrov. Prav tako FURS vodi davčno izvršbo tujih terjatev za 483.174 evrov, ki predstavlja premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, za katera je bil Rok Snežič pravnomočno obsojen.«

V zvezi s Snežičevimi trditvami, da je zaplenjeni maserati Ivankovićeva last, pa na Fursu pravijo, da so na osnovi opravljenih poizvedb ugotovili, da je bil maserati dejansko v posesti Roka Snežiča v Mariboru, kjer prebiva, in ne v BIH.