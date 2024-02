Dragić je v svoji karieri pustil gromozanski pečat tako v ligi NBA kot v reprezentanci. Zaključno dejanje se bo zgodilo v soboto 24. avgusta, ko se bosta v dvorani Stožice na dobrodelnem dogodku pomerili zvezdniški ekipi. V prestolnici se bo konec letošnjega avgusta tako zbrala smetana svetovne košarke: prisotnost so že potrdili NBA-zvezdniki Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić in Jimmy Butler, Luis Scola, Bogdan Bogdanović, Steve Nash, Nikola Vučević, Steve Kerr, Marc Gasol ter številni slovenski sedanji in nekdanji košarkarji, med drugimi Rašo Nesterović, Beno Udrih, Matjaž Smodiš, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Primož Brezec, Gašper Vidmar in Klemen Prepelić. A zvezdnikov in košarkarskih legend bo še mnogo več.

Cena vstopnic

ZELENI RING: Kategorija 1 (89 €), Kategorija 2 (75 €)

RDEČI RING: Kategorija 3 (45 €), Kategorija 4 (35 €)

OB IGRIŠČU: Vrsta 1 (449 €), Vrsta 2 (399 €), Vrsta 3 (349 €), Vrsta 4 & 5 (299 €)

Humanitarni dogodek, ki bo največ sredstev namenil botrstvu v športu

Na vseh omenjenih dogodkih se bodo zbrana sredstva razdelila med program Botrstvo v športu (80 %), katerega nosilec je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, in Fundacijo Goran Dragić (20 %). Vse leto 2024 bo možno Goranove humanitarne projekte podpreti tudi s SMS-ji, poslanimi na številko 1919, in sicer v višini 10 € (ključna beseda: GOGI10) ali 5 € (ključna beseda: GOGI5).