Kot napovedujejo v Bruslju, bodo šibko razpoloženje v gospodarstvu in slabši izvozni rezultati v prvem četrtletju letošnjega leta omejili gospodarsko rast. Ob nadaljevanju obsežnih naložb, med drugim v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ter obnovitvi povpraševanja na izvoznih trgih se bo nato rast do konca leta 2025 okrepila.

Bruselj tako Sloveniji za letos napoveduje 1,9-odstotno gospodarsko rast, kar je 0,1 odstotne točke manj, kot je napovedal v novembrski napovedi. Za prihodnje leto ji napoveduje 2,7-odstotno rast, kar je enako, kot je napovedal jeseni.

Napovedi za obe leti sta precej nad povprečjem območja z evrom in EU. Evrskemu območju Bruselj za letos napoveduje 0,8-odstotno rast BDP, za leto 2025 pa 1,5-odstotno. Za EU pa za leto 2024 napoveduje 0,9-odstotno rast BDP, za prihodnje leto pa 1,7-odstotno.

Napoved inflacije, ki je lani v povprečju znašala 7,2 odstotka, je Evropska komisija za Slovenijo precej znižala. Potem ko je novembra lani za letos napovedala 3,9-odstotno inflacijo, ji zdaj napoveduje 2,9-odstotno, kar bo posledica umirjanja cen energentov in razmeroma šibkega povpraševanja. V letu 2025 naj bi inflacija v Sloveniji znašala 2,0 odstotka, potem ko je Bruselj še novembra napovedal 2,4-odstotno rast cen.