Na Agenciji za varnost prometa (AVP) so lani že drugo leto zapored zabeležili zmanjšanje števila umrlih voznikov enoslednih motornih vozil. Zmanjšanje je tudi pri voznikih e-skirojev, saj smrtnih žrtev ni bilo, v letu prej pa sta umrli dve osebi. Zmanjšanje glede na leto 2022 beležijo tudi pri pešcih in kolesarjih, povečanje pa pri voznikih osebnih avtomobilov in potnikih, so zapisali na agenciji.

Na slovenskih cestah je lani umrlo največ voznikov osebnih avtomobilov, in sicer 28 oz. sedem več kot leto prej. Povečanje števila umrlih beležijo še pri potnikih, saj jih je umrlo osem več kot leto prej. Število hudo poškodovanih v prometnih nesrečah se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšalo za štiri odstotke, bilo jih je 829. Prav tako se je za en odstotek zmanjšalo število lažje poškodovanih, in sicer na 6391 oseb. V zadnjem 3-letnem obdobju je bilo največ hudo poškodovanih udeležencev med kolesarji. Lani se je hudo poškodovalo 236 kolesarjev.

Največ prometnih nesreč so v letu 2023 povzročili udeleženci prometa, stari 65 let in več, in sicer 2729 prometnih nesreč. Povzročili pa so tudi največ nesreč s smrtnim izidom. V obdobju zadnjih petih let so najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč s smrtjo udeleženca vozniki osebnih avtomobilov.

Povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo so bili lani odgovorni za 1507 prometnih nesreč, kar je pet odstotkov manj kot v letu 2022. V nesrečah, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci prometa ter udeleženci prometa pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, je umrlo 32 oseb, kar je 39 odstotkov vseh umrlih.

Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč tudi v letu 2023 ostaja nepravilen premik z vozilom. Zaradi tega vzroka so zabeležili kar 27 odstotkov vseh prometnih nesreč. Vzroka za nesreče pa sta po navedbah agencije tudi neprilagojena hitrost in nepravilna stran oz. smer vožnje.

»V minulem letu smo v tesnem sodelovanju s policijo in drugimi deležniki prometne varnosti izvedli 20 nacionalnih preventivnih akcij ter številne spremljevalne aktivnosti. Te bodo še naprej usmerjene v ozaveščanje, ki ima za cilj spremembo vedenja in dvig vozniške kulture na naših cestah. Ker je v prometu dovolj že trenutek nepozornosti, k strpnemu in odgovornemu ravnanju pozivamo vse udeležence v prometu, da bo vsakomur omogočeno priti na cilj varno in srečno,« je ob objavi uradnih podatkov za lani zapisala direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felser.