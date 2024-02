Srbski as ima na svojem kontu 24 zmag na turnirjih velike četverice, medtem ko je Nadal pri 22. Upokojeni Švicar Roger Federer je v karieri zbral 20 naslovov na grand slamih.

»Številke tako pravijo, zato je zame največji,« je Nadal dejal v intervjuju za omenjeni medij.

Sedemintridesetletni Nadal, ki je odpovedal nastop na prihajajočem turnirju v Dohi, a se kani vrniti v Indian Wellsu, je ob tem odgovarjal tudi na vprašanja o priljubljenosti srbskega zvezdnika.

»Mogoče je slika v javnosti hujša, kot je v resnici. Menim, da je Đokovič dober človek,« AFP citira Majorčana.

»Seveda pridejo trenutki frustracije. Novak zlomi lopar, toda že ob naslednji točki igra 100-odstotno in najbolje, kar sem kdaj videl,« je še dodal Nadal.

Španec se je na začetku sezone 2024 skušal vrniti v polnem sijaju, a je zaradi poškodbe ostal brez nastopa na OP Avstralije. Tam je slavil Italijan Jannik Sinner, ki je v polfinalu ustavil tudi Đokovića.

Se je pa Nadal razgovoril tudi o rojaku Carlosu Alcarazu, ki bo maja dopolnil 21 let in ima ob svojem imenu dva naslova na turnirjih velike četverice.

»Carlos tenis igra na neverjetno visoki ravni. Je eden najbolj kompletnih igralcev, v vseh elementih igre. Pri njem ne vidim slabosti, kot sem jih imel sam v njegovih letih. Ima vse potrebno za sijajno kariero,« je svojega tekmeca in rojaka pohvalil Nadal.

Obrnil se je tudi na to sezono in kot cilja izpostavil nastopa na Rolandu Garrosu in olimpijskih igrah v Parizu. Olimpijski turnir v Parizu bo slaba dva meseca po koncu drugega grand slama sezone potekal prav na igriščih Rolanda Garrosa.

»Glede nadaljevanja kariere po 2024 se še nisem odločil. Ne vem, koliko mi je ostalo moči in katere turnirje bom igral. Bojim se, da jih ne bo več veliko, a tega ne morem potrditi,« je Nadal dejal za La Sexto.

»Mogoče bom čez tri mesece dobro pripravljen in užival ter skušal potegniti kariero. Je pa to zaradi moje zgodovine le težko predstavljiv scenarij,« je iskreno priznal Nadal.

»Roland Garros je eden izmed mojih glavnih ciljev. Rad bi tekmoval tudi na olimpijskih igrah,« je še dejal sicer 14-kratni zmagovalec Rolanda Garrosa.