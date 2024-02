Jarni ostal brez službe zaradi neprimernih izjav

Hrvaška nogometna zveza (HNS)je odstavila selektorja reprezentance do 17 let Roberta Jarnija, nekdanjega reprezentanta in igralca velikanov, kot sta Juventus in Real Madrid. Nekdanji nogometaš, zdaj pa trener, je ostal brez službe zaradi neprimernih izjav v medijih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.