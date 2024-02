Šesterica je v za zdaj enomesečnem priporu od 1. februarja, predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Jasna Murgel pa je za STA še pojasnila, da je bil ta zoper pet moških in eno žensko odrejen zaradi ponovitvene nevarnosti.

Kriminalisti so v zaključni akciji, v kateri je sodelovalo 250 kriminalistov in policistov, v začetku meseca izvedli aretacije in hišne preiskave na območju policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Koper.

Skupaj so prostost odvzeli 20 osumljencem. Med njimi je bilo osem takih, ki so bili v preteklosti že pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, štirje pa za kazniva dejanja z elementi nasilja. Med dvajseterico sta bili tudi 29-letna in 42-letna ženska, ki naj bi prevzemali in dostavljali prepovedano drogo.

Zahtevo za preiskavo so za zdaj vložili zoper 18 osumljencev, v priporu pa jih je trenutno šest. Grozi jim do 15 let zapora.

Sicer pa so kriminalisti v akciji zasegli šest kilogramov in pol kokaina, šest kilogramov amfetamina, nekaj gramov droge MDMA, odkrili pa so tudi tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje s 126 sadikami konoplje in 10 kilogrami konoplje ter večjo količino nedovoljenih snovi v športu.

Po poročanju medijev je med priprtimi tudi javnosti znani Kristjan Kamenik, ki je bil lani oproščen obtožb za štirikratni umor v Tekačevem, je pa v preteklosti že večkrat služil zaporne kazni zaradi preprodaje drog v različnih državah. Eno od osumljenih, sicer učiteljico, so aretirali v osnovni šoli v Logatcu.