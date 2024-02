V pogovoru za rusko televizijo je Putin pojasnil, da bi bilo za Rusijo bolje, če bi ZDA vodil Biden, ker je »bolj izkušen, predvidljiv, je politik starega tipa«.

Zavrnil je vprašanja o starosti in duševnem zdravju Bidna, ki bo kmalu po volitvah dopolnil 82 let, češ da ni zdravnik. Dejal je, da ob njunem zadnjem srečanju leta 2021 ni opazil nič posebnega. Je pa bil kritičen do Bidnove politike glede vojne v Ukrajini, ker da je izjemno škodljiva in napačna.

Ruski predsednik je sicer poudaril, da bo Kremelj sodeloval z vsakim, ki bo pridobil zaupanje ameriške javnosti in zmagal na predsedniških volitvah.

Biden je že leta oster kritik Putina in ga je pred invazijo na Ukrajino označil za morilca.

Putin je Trumpa pred njegovo prvo kandidaturo na ameriških predsedniških volitvah leta 2016 označil za izjemnega in nadarjenega. Tudi Trump je pred volitvami leta 2016 namignil, da bi se s Putinom "zelo dobro razumela".

Trump je nedavno sprožil plaz kritik z izjavo, da bo spodbudil Rusijo, naj napade vsako članico zveze Nato, ki ne bo izpolnila cilja zavezništva glede finančnega prispevka.

V odzivu na Putinove izjave pa je Trump v sredo zvečer na volilnem zborovanju v Južni Karolini dejal, da gre za velik kompliment. »Z njim sem se dobro razumel, vendar noče imeti mene, ampak Bidna,« je dejal. »Biden mu bo dal Ukrajino,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.