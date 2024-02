Republikanec Turner je v sredo objavil izjavo, ki omenja »resno grožnjo nacionalni varnosti«. »Prosim, da predsednik Biden umakne oznako zaupno z vseh informacij v povezavi s to grožnjo, da bi lahko kongres, administracija in naši zavezniki odkrito razpravljali o potrebnih dejanjih v odgovor na to grožnjo,« je sporočil.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je novinarjem kasneje dejal, da je kongresnike o grožnji nameraval seznaniti v četrtek, in ni znal pojasniti, zakaj je Turner poročanje predstavnikov vlade zahteval nemudoma.

Predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson pa je novinarje miril, da ni razloga za zaskrbljenost, ker da imajo krmilo v varnih rokah. To so medijem povedali tudi drugi kongresniki republikanske in demokratske stranke.

Več ameriških medijev, vključno s Politicom, na podlagi dobro obveščenih kongresnih zaupnih virov sicer poroča, da naj bi šlo za grožnjo Rusije, povezano z vesoljem, natančneje z ruskim oboroževanjem določenih sistemov v Zemljini krožnici. Ugibajo, da bi lahko šlo za nove ruske nadzvočne raketne izstrelke ali pa jedrsko orožje.

Obenem mediji ocenjujejo, da gre za Turnerjevo politično potezo. Kongresnik namreč odločno podpira nadaljevanje ameriške pomoči Ukrajini, ki jo Johnson po naročilu bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa blokira. Turner naj bi s tem skušal republikanske kolege prepričati v potrditev pomoči, vendar pa je uvrstitev predloga zakona, ki ga je senat že potrdil, na glasovanje odvisna od Johnsona.

Vodja demokratske manjšine Hakeem Jeffries naj bi načrtoval poseben parlamentarni postopek, po katerem bi lahko predlog zakona na glasovanje uvrstila večina 218 kongresnikov, pri čemer pa bodo demokrati potrebovali tudi podporo nekaj republikancev in ni jasno, koliko jih je pripravljenih na upor proti lastnemu predsedniku kongresa.

Da v predstavniškem domu obstaja več kot zadostna večina za potrditev predloga, pa priznavajo tudi nasprotniki pomoči Ukrajini, zato si glasovanja ne želijo, poroča Politico.