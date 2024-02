Netanjahu je priprave na kopensko ofenzivo na Rafo, kamor se je zateklo več kot milijon Palestincev, vojski odredil minuli teden. Odtlej se tudi s strani zaveznic države vrstijo pozivi Izraelu, naj tovrstne operacije ne izvede, a izraelski premier zaenkrat v izjavah ostaja neomajen.

»Bojevali se bomo do popolne zmaga in to vključuje silovito akcijo v Rafi, po tem ko bomo civilnemu prebivalstvu dovolili zapustiti bojno območje,« je nazadnje v sredo zvečer sporočil v izjavi.

Da bi imela tovrstna operacija potencialno katastrofične posledice, so Izrael danes v skupni izjavi posvarili še voditelji Avstralije, Kanade in Nove Zelandije. »Pozivamo izraelsko vlado, naj ne izbere te poti. Civilisti se preprosto nimajo kam umakniti.«

Podobno je tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, ki se znova mudi na obisku v Izraelu, v sredo posvarila, da ljudje v Rafi ne morejo preprosto izginiti.

WHILE YOU WATCHED THE SUPER BOWL ISRAEL DID A MASSACRE IN RAFAH WATCH pic.twitter.com/D4QMTGBCrF — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 14, 2024

Možnosti umika množic civilistov ne vidi niti vodja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini. »Evakuacija kam? V Gazi ni varnega kraja,« je dejal v pogovoru za današnjo izdajo švicarskega časnika Neue Zürcher Zeitung.

Kot je dejal, so severnejša območja polna neeksplodiranih eksplozivnih sredstev, v več delih vlada tudi pomanjkanje hrane. »Ni mesta, kamor bi lahko evakuirali ljudi,« je zatrdil v pogovoru, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je namreč v regiji delujoče organizacije ZN zaprosila za pomoč pri evakuaciji civilistov iz Rafe. To Izrael dojema kot zadnjo utrdbo islamističnega gibanja Hamas, ki jo želi v okviru svoje ofenzive uničiti. V mesto z nekdaj 300.000 prebivalci je trenutno po oceni ZN več kot 1,4 milijona ljudi, ki so se tja tudi na poziv Izraela začeli stekati ob intenziviranju spopadov v drugih delih palestinske enklave. Izrael je predlagal vzpostavitev taborišč za evakuirane severno od Rafe.