Po prvih polčasih je kazalo, da bodo mreže na sredinih prvih tekmah osmine finala lige prvakov samevale, a se je to v nadaljevanju le spremenilo. PSG je izkoristil prednost v kakovosti in ob pomoči domačih navijačev Real Sociedad ugnal z 2:0 ter si tako pred povratnim obračunom v San Sebastianu priigral lepo prednost. Italijanski napadalec Ciro Immobile pa je v Rimu na stadionu Olimpico v 69. minuti zadel z najstrožje kazni in poskrbel za senzacijo Lazia proti Bayernu. S tem so sinje modri še poglobili krizo Bavarcev, pozivi k odhodu trenerja Thomasa Tuchela pa so vse glasnejši.

Müller je videl pravo reakcijo

Potem ko je Bayern med vikendom prepričljivo klonil v nemškem prvenstvu proti Bayerju z 0:3 in za moštvom iz Leverkusna na lestvici na drugem mestu zaostaja že za pet točk, se je vsul plaz kritik na trenerja Thomasa Tuchela. Navijači Bavarcev so pred centrom za trening celo izobesili plakat, na katerem je pisalo »Tuchel raus« (Tuchel ven, op. p.). A to 50-letnega Nemca, ki je Bayern prevzel 24. marca lani po tem, ko je klub presenetljivo odslovil uspešnega Juliana Nagelsmanna, ni zmotilo. »Ne čutim nobenega dodatnega pritiska. Pritisk je privilegij, ko govorimo o zdravem športnem pritisku. Ostati moramo samozavestni in hkrati samokritični. Glasnejši kot so zunanji kritiki, bolj mirni moramo ostati. Da so igralci po tekmi z Bayerjem kazali čustva, pomeni, da jim ni vseeno. Jezo so prenesli na treninge in prepričan sem, da bomo že proti Laziu pokazali drugačen obraz.«

Napovedi Tuchela pa se niso uresničile. Bayern je proti Laziu vnovič pokazal bled obraz, pa čeprav je imel v Rimu rahlo pobudo. Zdelo se je, da gostitelji, ki v italijanskem prvenstvu zasedajo skromno osmo mesto, brez težav kljubujejo šestkratnim evropskim klubskim prvakom, ko pa je sredi drugega polčasa Dayot Upamecano v kazenskem prostoru grdo pohodil Gustava Isaksena, si prislužil rdeči karton in nasprotniku poklonil enajstmetrovko, je Tuchelu na klopi postalo vroče. Obraz je zaril v dlani, ko je Ciro Immobile zadel za vodstvo Lazia pa je dobro vedel, da se je z igralci znova znašel v težkem položaju. Bayern v vseh 90 minutah ni uspel niti enkrat streljati v okvir vrat nasprotnika, kar je dokaz, kako globoka je resnično njegova kriza.

»V prvem polčasu smo pravilno odreagirali po porazu proti Bayerju. Morali bi preiti v vodstvo, saj smo imeli nekaj lepih priložnosti. Končni rezultat zagotovo ni takšen, kot bi si želeli, a smo pokazali pravi odnos na igrišču in to nam lahko pred nadaljevanjem sezone vliva samozavest. Nasprotniku nismo dovolili veliko, medtem ko naših priložnosti nismo uspeli izkoristiti. V prvih 45 minutah smo imeli tri in če v osmini finala v ligi prvakov ne izkoristiš niti ene, se lahko dogodi, da si kaznovan. Pred povratnim obračunom smo si priigrali zaostanek, a ta ni tako velik, da ne moremo računati na preobrat,« je razpredal nogometaš Bayerna Thomas Müller.

Sociedad ne izgublja upanja

Čeprav je Real Sociedad v skupini D zasedel prvo mesto in PSG v skupini F drugo, so Parižani upravičili vlogo favorita. Španci so se v prvem polčasu odlično upirali, v drugem pa dvakrat klonili, a jim to pred povratnim obračunom ne jemlje optimizma. »Zelo smo zadovoljni z načinom, na katerega smo se postavili po robu PSG v Parizu. Videli smo, da smo lahko enakovredni, če se držimo načrta. To nam pred povratnim obračunom vliva moč. Vložili bomo vso energijo tega sveta, da PSG zagrenimo življenje. Ostajamo optimisti. Nogomet je šport, v katerem je mogoče vse. Dva gola zaostanka ne pomenita ničesar. S fanatično podporo naših navijačev nam lahko uspe. Učinkovitost bo zelo pomembna. V zadnjem obdobju težko zabijamo gole, a še enkrat poudarjam, da nam bo s podporo naših izjemnih navijačev precej lažje,« ne izgublja upanja kapetan Reala Sociedada Mikel Merino.