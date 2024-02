Na svetovnem prvenstvu v plavanju v Dohi je slovenski as Peter John Stevens plaval v finalu sprinta v prsni tehniki. S končnim osmim mestom je Gorenjec, ki sedaj že eno leto živi v Kopru in trenira v Trstu, izenačil svoj izid z zadnjega svetovnega prvenstva v Fukuoki in najboljši slovenski izid prvenstva. V finalu je tudi že plavala ženska štafeta na 4 × 100 metrov prosto in prav tako zasedla osmo mesto. »Ponovil sem rezultat iz Fukuoke in sem zadovoljen. Sploh ker sem na prvenstvo prišel po bolezni in sem opravil le cikel petih tednov treninga. Pred tem sem obiskoval onkološki inštitut, saj sem imel začetno stopnjo sindroma RED. Tik pred tekmo se imel še zadnji pregled, a sedaj se počutim v redu, sem pa na prvenstvu plaval bolj na izkušnje,« se je po dolgem dopinškem testu, kjer je poleg urina oddal tudi kri, za Dnevnik razgovoril ​Peter John Stevens.

Dva osebna rekorda

Osemindvajsetletni plavalec je v finalu nastopil na progi ena in s časom 27,07 dosegel najslabši izid v treh nastopih v Dohi. »Sem tekmovalec, ki vedno tekmuje, in ne gledam zgolj na čas. Nad tem podatkom sem sicer resnično malce razočaran, a se v vodi nekako nisem počutil najbolje. Gre tudi za posledico bolezni, saj sem izgubljal moč,« je Peter John Stevens videl še ogromno možnosti za napredek. Priznal je tudi, da je bil presenečen nad osebnim rekordom, ki ga je postavil v kvalifikacijah. S časom 26,76 je le za šest stotink zaostal za državnim rekordom. »Ko si enkrat tako hiter, se avtomatsko spogleduješ tudi z državnim mejnikom. Ampak kot rečeno, bil sem utrujen. Prvenstvo zapuščam zadovoljen, saj sem odplaval dva osebna rekorda,« je slovenski plavalec spomnil še na osebni rekord na 100 metrov prsno, ki je njegov naslednji veliki cilj. Z morebitnim državnim rekordom bi Peter John Stevens včeraj dosegel četrto mesto, saj so bili Avstralec Sam Williamson z rekordom Oceanije s 26,32, srebrni Italijan Nicolo Martinenghi in Američan Nic Fink s 26,49 zanj prehitri.

Kot za vsakega športnika so tudi zanj letos glavni cilj olimpijske igre v Parizu, kjer bo lahko nastopil na 100-metrski razdalji. »Po vseh analizah sem ugotovil, da veliko časa izgubim v zadnjih desetih metrih. Vem, kaj moram popraviti, da dosežem normo A,« je povedal​ Stevens in dodal, da že vse leto razmišlja o nastopu na olimpijskih igrah in da ima še čas za dosego norme. Prvi vmesni cilj bo evropsko prvenstvo.

Nova priložnost za odlično štafeto

Ob slovenskem finalu je včeraj v Dohi plaval tudi Anže Ferš Eržen, ki je na 200 metrov mešano osvojil 17. mesto in le za las zgrešil finale. »Prvi nastop na SP je za mano. Zadovoljen sem, saj sem dosegel svoj najboljši jutranji čas na 200 metrov mešano. Seveda bi si želel še malo več, da bi se uvrstil v polfinale, a sem z doseženim vseeno lahko zadovoljen,« je svoj nastop ocenil Anže Ferš Eržen, ki je polfinale zgrešil zgolj za 19 stotink sekunde.

Med večernim sporedom v Dohi so organizatorji ob 50 metrih prsno za moške podelili še štiri komplete kolajn. Za posebno zgodbo je poskrbela Bernadette Siobhan Haughey, ki je z naslovom prvakinje na 200 metrov prosto prišla do prve kolajne v zgodovini za Hongkong. Naslove so osvojili še Japonec Tomoru Honda (200 metrov delfin), Irec Daniel Wuffen (800 metrov prosto) in Američani (4 × 100 metrov, mešana moško-ženska štafeta).

V Dohi bosta danes na sporedu dva slovenska nastopa. Najprej bo nastopil Primož Šenica Pavletič, nato pa še izjemno uspešna štafeta z Nežo Klančar, Janjo Šegel, Katjo Fain in Hano Sekuti, ki si je na 4 × 100 metrov priborila olimpijsko normo za Pariz. Danes jih nova priložnost čaka še na enkrat daljši preizkušnji.

6 stotink je bil s časom 26,76 Peter John Stevens v kvalifikacijah počasnejši od državnega rekorda, ki ga ima v lasti Damir Dugonjić.

