V sprinterski tekmi so prva tri mesta osvojili norveški biatlonci, najboljši je bil Sturla Holm Legreid pred Johannesom Thingnesom Boejem, tretji pa Vetle Sjaastad Christiansen, ki je v zasledovalni tekmi ohranil tretje mesto, medtem ko sta Boe in Legreid zamenjala mesti. Čeprav se za 30-letnega serijskega svetovnega prvaka tekma na 20 kilometrov ni začela obetavno, saj je na prvem strelskem postanku zgrešil eno tarčo, je nadaljevanje spet minilo v njegovi prevladi. Starejšega brata Tarjeija, ki je prav tako zgrešil en strel, je prehitel za nekaj manj kot minuto, Nemca Benedikta Dolla, ki je mimo tarče ustrelil samo na zadnjem streljanju stoje, pa za nekaj manj kot dve.

»Po zgrešenem strelu na prvem streljanju leže sem na progi ves čas napadal, tako da negativne misli niti niso mogle privreti na dan. Niti v enem trenutku nisem podvomil o tem, da mi ne bi uspelo podreti preostalih tarč. Lahko rečem, da je bila to odlična predstava,« se je svoje 19. zlate kolajne na svetovnih prvenstvih veselil Johannes Thingnes Boe, biatlonec iz Stryna.

Pred njim je po številu zlatih kolajn le še Ole Einar Bjöerndalen, ki ima eno več, in nobeno presenečenje ne bo, če bo nesojeni nogometaš svojega legendarnega rojaka prehitel že na letošnjem SP. Na najboljšega biatlonca zadnjih let se kolajne na SP dobesedno lepijo, saj je bila to njegova že četrta na Moravskem. Nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za njegovega brata Tarjeija, ki je prišel do svoje 25. kolajne, šeste srebrne, druge na tem prvenstvu, ima pa še enajst zlatih in osem bronastih. Ob tem sta brata Boe na olimpijskih igrah osvojila še 14 kolajn, Johannes Thingnes Boe osem, Tarjei pa šest.

Zadovoljen je bil tudi 33-letni Doll, ki je Nemčiji priboril prvo moško kolajno na letošnjem SP, sicer pa drugo nemško, saj je Janina Hettich-Waltz najdaljšo žensko preizkušnjo končala na drugem mestu.

Z devetim mestom na nedeljsko tekmo s skupinskim startom

Končno je bilo nekaj več zadovoljstva tudi v slovenskem taboru, ki mu do zdaj ni šlo vse po načrtih. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je samo še enkrat več potrdil, da mu ustrezajo tekme s štirimi strelskimi postanki. Pred dvanajstimi leti je v Ruhpoldingu prav v tej disciplini prvič postal svetovni prvak, tri leta pozneje pa je do druge zlate kolajne prišel v Kontiolahtiju v tekmi s skupinskim startom. Če je bil njegov nastop v zadnji preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva še vprašljiv, je zdaj z devetim mestom razrešil vse dvome.

»Z današnjim nastopom sem lahko zadovoljen, predvsem s smučmi, ki so bile najboljše do zdaj, zato se moram resnično zahvaliti naši servisni ekipi. Dobro, zaostanek za najboljšimi je še vedno velik, vendar smo vse bližje. Žal se mi je pri zadnjem streljanju stoje pripetila ena napaka, vendar je težko vedno računati samo na to, da bi zadel vseh dvajset tarč. Z eno zgrešeno se še da priti visoko,« je svoj nastop ocenil Jakov Fak, ki je nekaj časa tekel skupaj z Miho Dovžanom, v ciljni ravnini pa je iz sebe iztisnil zadnje atome moči. »V zadnjih metrih sem še imel nekaj dinamita v rokah in nogah, ampak to je zaradi mladosti,« je v smehu še dejal 36-letni slovenski reprezentant, ki bi bil brez zgrešenega strela četrti.

S 17. mestom je svojo najboljšo uvrstitev na SP izenačil Dovžan, ki je prav tako zgrešil en strel. »Ko imaš takšno tekmo za seboj, je popolnoma drugačen občutek. Upam, da je to dobra napoved za sobotno štafetno tekmo,« je svoj nastop ocenil Miha Dovžan.

Enak strelski izkupiček je imel tudi Lovro Planko, ki se mu navkljub temu ni uspelo prebiti višje od 32. mesta. Visoko uvrstitev je že po dveh streljanjih s tremi zgrešenimi streli zapravil Anton Vidmar, ki nato ni več zgrešil tarče, a je bilo to dovolj le za 60. mesto.

Jutri ob 17.20 bo v Novem Mestu na sporedu tekma mešanih parov, v kateri bosta slovenske barve branila Jakov Fak in Polona Klemenčič, ki sta bila pred novim letom tretja na stadionskem spektaklu v Gelsenkirchnu, le mesto slabša pa na uvodni tekmi svetovnega pokala v Östesundu.

