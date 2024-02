Slovesnoti ob zmagi domače ekipe Kansas City Chiefs v finalu lige ameriškega nogometa NFL super bowl se je v središču mesta udeležilo več sto tisoč ljudi. Po koncu nagovorov pa so odjeknili streli.

Policija je potrdila aretacijo dveh oboroženih oseb, televizijski posnetki dogajanja pa prikazujejo množico navijačev in udeležencev proslave, ki bežijo na vse strani.

Policija je sporočila, da je do streljanja prišlo ob robu glavnega zbirališča navijačev oziroma zahodno od železniške postaje Union Station. Območje so zasedle policijske enote, informacij o razlogih za incident pa za zdaj še ni.

Kansas City Chiefs so v nedeljo v finalu lige NFL premagali ekipo iz San Francisca in tako z osvojitvijo super bowla ponovili lanski uspeh. Letošnja finalna tekma je podrla vse rekorde po številu gledalcev v ZDA in po svetu med drugim zaradi romance med pevko Taylor Swift in igralcem Kansas Cityja Travisom Kelcejem.

Privrženci bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so pred finalom ustvarili teorijo zarote, da bo Swift med polčasom izrazila podporo novi kandidaturi predsednika ZDA Joeja Bidna, NFL pa da je vnaprej zagotovila zmago Kansas Cityja. Do zmage je prišlo, podpore pa pevka Bidnu še ni izrazila. Na predsedniških volitvah leta 2020 je Swift podprla Bidna.