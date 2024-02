»Vedeli smo, da jo ima zaklenjeno v stanovanju. Zatemnila je okna, da ne bi nihče videl, kaj se tam notri dogaja. Med ljudmi so krožile različne zgodbe,« je za črnogorski portal Vijesti povedal eden od sosedov ženske, ki naj bi danes 41-letno hčer približno desetletje zadrževala doma. Balkanski mediji so jo označili za mamo iz pekla, ki je s svojim otrokom ravnala kot s sužnjem. Na novo postavljen vrhovni državni tožilec Milorad Marković je že odredil preiskavo dela tožilstva, ki naj bi bedel nad primerom. Sosedi so namreč žensko, ki naj bi imela (hude) psihične težave, že večkrat prijavili policiji in centru za socialno delo. A brez odobritve tožilstva niso mogli nasilno vstopiti v stanovanje. Javnost je prepričana, da je sistem zatajil. Zadeva prihaja s severa države.

V črnogorskih medijih se sicer poraja vprašanje, kdo vse je v tem primeru žrtev. Mnogi so namreč prepričani, da poleg 41-letne hčere tudi njena duševno bolna mama, ki ni prejela potrebne pomoči. Psihične težave naj bi imela tudi hči. Z njimi se je soočala že pred kalvarijo, saj se je na psihiatrični kliniki zdravila v letih 2011 in 2012, kamor je prišla v spremstvu socialnega delavca. Ta je zdravnikom povedal, da že tri leta ne govori, da z nikomur ne komunicira in da jo mama že dlje časa maltretira in fizično zlorablja. Hčere lokalni prebivalci naj ne bi videli že kakih deset, celo 15 let. V osnovni in srednji šoli je bila izvrstna učenka, bila je tudi družabna. Pravo nasprotje mame, ki je bila v odnosu do drugih previdna in zadržana, redko je pozdravila, prijateljev ni imela. Držala se je zase. Za dekletom naj bi se izgubila vsaka sled po njeni vrnitvi s študija v tujini. Po maminih navedbah naj bi bila za celotno situacijo kriva »injekcija«, ki so jo hčeri v vrat zapičili med študijem. Takrat naj bi se pri njej pojavile težave z govorom in hojo. Na neki točki je umolknila in povsem obležala. Stanovanja ni več zapustila, ker naj bi skozi stene slišala, da jo hočejo sosedi ubiti.

Ležala na golih tleh

Primer vzbuja dodatno razburjenje zaradi prizora, ki so mu bili priča reševalci, ko mama leta 2021 ni mogla vstopiti v stanovanje in je bila prisiljena poklicati na pomoč. »Vstopili smo čez balkon. Dekle je ležalo na golih tleh, pokrita je bila z odejo. Bila je tiho. Naredili smo nekaj fotografij, da bi jih lahko pokazali pristojnim službam,« je dogodek opisal član reševalne ekipe. Pravi, da je fotografije pokazal socialni službi in policiji. Ti naj bi takoj šli do stanovanja, a jim ženska ni hotela odpreti vrat. »Na tožilstvo so kar trikrat poslali zahtevo, da se jim dovoli nasilni vstop, a so vse tri zavrnili. Pred tremi tedni je nekdo spet podal prijavo in takrat so vstop odobrili,« je pojasnil vir blizu preiskavi. Hči naj bi ležala na tleh bolj ali manj na istem mestu in v istem položaju kot tri leta prej. »Bila je zvita, nič ni govorila, samo po rahlem dihanju in premikih oči smo vedeli, da je sploh živa. Mama se je razburila, kričala je, naj ji hčere ne vzamemo. Obe so z rešilcem odpeljali na psihiatrijo,« je še dodal vir.