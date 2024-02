Berlinale v primežu politične korektnosti

Današnji večer bo s projekcijo filma Small things like these belgijskega režiserja Tima Mielantsa odprl že 74. edicijo berlinskega filmskega festivala. Na tem se bo tokrat v glavnem tekmovalnem programu za zlatega in srebrne medvede potegovalo dvajset celovečernih filmov, med njimi šest naslovov, pod katere se podpisujejo režiserke, dva prvenca in dva dokumentarca.