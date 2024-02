Jožef Magyar, večinski lastnik KG Lendava, ne more preboleti, da jim je država leta 2021 odvzela najboljša kmetijska zemljišča (na fotografiji levo od ceste) in jih prepustila kmetom. »To je bila nova agrarna reforma po Demosovem modelu in v Janševi izvedbi,« je prepričan. Foto: Tatjana Pihlar