Ukrajinska vojska je znova, že drugič v dveh tednih, potopila rusko ladjo v Črnem morju. Južno od Krima je izvedla uspešen napad s podvodnim brezpilotnikom, ki je vse to snemal, tako da je imel napad z objavo posnetkov tudi propagandno vrednost. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je pred današnjim srečanjem obrambnih ministrov zavezništva podvig označil za veliko zmago za Ukrajino, ki je v dveh letih vojne uničila tretjino ruske črnomorske flote oziroma deset ladij, še veliko več pa jih je poškodovala. Tako se ruska vojna mornarica nikjer v Črnem morju ne more počutiti varno. Tokrat je šlo za starejšo ladjo za izkrcavanje. Ni pa znano, kaj se je zgodilo s člani posadke. Ukrajinski obveščevalci trdijo, da jih je večina umrla, ker naj bi ladja zelo hitro eksplodirala. Ruska vojska se (še) ni odzvala. Trdi le, da je v Črnem morju uničila šest podvodnih brezpilotnikov, ki sicer niso dragi.

Ti uspehi ukrajinske vojske v Črnem morju, kjer potaplja predvsem starejše ladje, pa ne morejo prikriti dejstva, da ji lani ni uspelo prebiti ruskih obrambnih linij, ker so zelo dobro utrjene in na gosto posejane z minami. Ukrajinska vojska tudi zaradi zmanjševanja zahodne pomoči in pomanjkanja topovskih granat, ki imajo glavno vlogo v tej vojni, kratkoročno ni pripravljena za novo kopensko protiofenzivo. Sicer je pred štirimi meseci Francija ustanovila koalicijo držav, ki naj bi pomagale Ukrajini izboljšati artilerijo, predvsem preskrbo z granatami, a za zdaj še ni učinkov niti pri dobavah granat.

Bo kongres le dahnil da?

Ameriški senat je v torek odobril 60 milijard dolarjev (55 milijard evrov) pomoči Ukrajini v letošnjem letu, a to mora zdaj odobriti še predstavniški dom kongresa, v katerem imajo večino republikanci, ki niso naklonjeni financiranju ukrajinske vojske. Predsednik Joe Biden jih je nagovoril z besedami: »Republikancem spodnjega doma pravim, da morajo izbrati. Ali bodo branili svobodo ali dali potuho tiraniji? Ali boste z Ukrajino ali s Putinom? Ali se boste odločili za ZDA ali za Trumpa?« Tudi številni evropski politiki, kot sta Stoltenberg in britanski zunanji minister David Cameron, pozivajo republikance, naj glasujejo za pomoč Ukrajini.

Novi načelnik generalštaba ukrajinske vojske Oleksandr Sirski priznava, da je položaj zelo težak in da je ukrajinska vojska šibkejša po številu vojakov, v topništvu in v zraku. Za nemško televizijo ZDF je dejal: »Iz ofenzive smo prešli v defenzivo, v kateri hočemo izčrpati sovražnika in mu zadati čim več izgub.« Sam pravi, da ruska vojska napreduje. V resnici zelo malo v tej pozicijski vojni, največ nekaj sto metrov na dan.

Govornik Kremlja Dmitrij Peskov pa je zanikal trditve novinarske agencije Reuters, da je Putin leta 2023 predlagal Beli hiši premirje v Ukrajini.

Slovenija že v manjšini Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je dejal, da bo 18 od 31 članic zavezništva letos izpolnilo cilj obrambnih izdatkov v višini dveh odstotkov BDP. Dejal je, da gre za rekord in šestkratno povečanje glede na leto 2014, ko so cilj dosegle le tri članice. Med članicami, ki ne dosegajo cilja, je še naprej Slovenija, ki naj bi letos za obrambo namenila 1,31 odstotka BDP. »Nekatere članice čaka še dolga pot,« je dejal Stoltenberg. sta