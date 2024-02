Leto 2024 prinaša rekordno število parlamentarnih, predsedniških in drugih volitev po svetu. Morda že spomladi, skoraj zanesljivo pa jeseni se bo tistim, ki bodo volili, pridružilo več kot 48 milijonov volilnih upravičencev v Veliki Britaniji, kjer lahko konservativni premier Rishi Sunak odlaga parlamentarne volitve do 28. januarja 2025, pa jih ne bo, ker bi zato utegnil vmes ostati brez premierskega stolčka.

Datum volitev, ki jih ni bilo od decembra 2019, ko je Boris Johnson konservativcem prinesel eno največjih zmag v zgodovini, je v veliki odvisen od izida treh nadomestnih poslanskih volitev ta mesec. Dvoje bodo danes, tretje konec februarja. Sprožili so jih različni razlogi. V okrožju Wellingborough bodo novega poslanca izvolili danes, ker so volilci zahtevali zamenjavo konservativnega poslanca zaradi spolnega nadlegovanja in nasilnega vedenja do osebja v preteklosti. Konservativci so za poslansko kandidatko izbrali ljubezensko partnerico osramočenega poslanca. V okrožju Kingswood je današnje nadomestne volitve sprožil protestni odstop konservativnega poslanca in člana vlade, ki je zapustil politiko, ker je Sunakova vlada razvodenela svojo zeleno politiko in odobrila novo iskanje fosilnih goriv. V okrožju Rochdale, kjer bodo novega poslanca volili čez dva tedna, pa je nadomestne volitve sprožila smrt laburističnega veterana, ki je bil poslanec 36 let.

Antisemitizem med laburisti?

Sunak ima veliko razlogov za strah pred nadomestnimi poslanskimi volitvami. Odkar so ga konservativni poslanci (ne pa britanski volilci) oktobra 2022 izvolili za premierja, se je moral soočiti z devetimi nadomestnimi poslanskimi volitvami. Njegovi konservativci so zmagali samo na enih, na sedmih so zmagali opozicijski laburisti, na enih pa opozicijski liberalni demokrati. Vsaka nova zmaga je dvigala samozavest laburistom, ki so v raziskavah javnega mnenja konservativce dolgo prekašali z do 30 točkami prednosti.

Njihov vodja Keir Starmer je bil vse bolj videti kot premier na čakanju, zdajšnji trojček nadomestnih poslanskih volitev pa so razglašali za referendum o Sunaku. Nenadoma pa postaja tudi referendum o Starmerju. Laburistično vodstvo v anketah se je zmanjšalo na 21 odstotnih točk, še preden je eksplodiral nov problem, ki je oživel stare očitke o antisemitizmu v laburistični stranki. Starmer naj bi ga odločno odpravil, zdaj pa sta dva laburistična poslanca javno obtožena antisemitizma. Starmer je ukazal notranjo preiskavo zaradi trditve, da je Graham Jones na sestanku kritiziral Izrael zaradi početja v Gazi s psovko »zaf… Izrael«. Poleg tega je suspendiral laburističnega poslanskega kandidata Azharja Alija v okrožju Rochdale, ker je domnevno antisemitsko dejal, da je izraelsko početje v Gazi genocid. Sprva ga je Starmer sicer branil, ko je dejal, da je »Izrael namerno dovolil Hamasov napad« 7. oktobra lani, ki je sprožil kolektivno izraelsko maščevanje Palestincem v Gazi.

Eno z drugim je oživelo kritike, da se Starmer obrača po vetru. Največ kritik je požel, ko si je premislil glede zelene politike – glede 28 milijard funtov letnih vlaganj bodoče laburistične vlade v zeleno industrijo, ki jih je znižal na okoli pet milijard, menda zato, ker ve, da bo podedoval prazno državno blagajno.