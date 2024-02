Predsednika Turčije in Egipta sta napovedala povečanje dvostranske trgovine na 15 milijard dolarjev oziroma nekaj manj kot 14 milijard evrov letno. Zavezala sta se tudi k diplomatskemu sodelovanju na Bližnjem vzhodu.

Ob tem je Erdogan izpostavil, da Turčija podpira Egipt pri stališču glede Gaze, zlasti pri zavračanju ideje o prisilnem razseljevanju Palestincev v enklavi. Po besedah turškega predsednika je izraelska ofenziva na Rafo norost, ki se bo končala z genocidom. V luči tega je mednarodno skupnost pozval k ukrepanju.

»Strinjala sva se glede pomembnosti takojšnjega premirja v Gazi in doseganja miru na Zahodnem bregu,« pa je po srečanju dejal al Sisi.

Po oceni egiptovskega predsednika bi se nato "ob prvi priložnosti" lahko nadaljeval proces, ki bi pripeljal do priznanja Palestine z vzhodnim Jeruzalemom kot prestolnico. Da so Palestinci prioriteta turške zunanje politike, je poudaril tudi Erdogan, ki je ob tem napovedal, da je njegova država pripravljena sodelovati pri srednjeročni obnovi in rekonstrukciji Gaze.

Turčija in Egipt sta leta 2013 prekinila diplomatske stike, potem ko je al Sisi, takrat še kot obrambni minister, odstavil tedanjega predsednika Egipta Mohameda Morsija, ki je bil zaveznik Ankare. Državi sta ob tem tudi podpirali nasprotni strani v konfliktu v Libiji.

Odnosi med državama so se nato otoplili leta 2021, ko je turška delegacija obiskala Egipt in se pogovarjala o normalizaciji odnosov. Vendar pa je proces normalizacije zastal, vse dokler nista državi julija lani prvič po desetletju imenovali veleposlanikov v obeh prestolnicah.

Ob koncu tokratnega srečanja je Erdogan al Sisija tudi povabil na obisk v Turčijo.