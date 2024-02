Hospic: Zaradi zdravniške stavke prazne postelje

Ob osmi obletnici začetka delovanja Hiše Ljubhospica so predstavili dosežke in smele načrte. Hkrati pa opozorili na mačehovski odnos države do financiranja hiše in posledice, ki jih zaradi zdravniške stavke občutijo tudi sami. Kljub temu da ima hiša dvanajst postelj, jih je polovica prazna.