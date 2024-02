Izraelska vojska podrobnosti ni objavila, sporočila je le, da je začela obsežen val zračnih napadov. Libanonski varnostni viri pa so poročali o najmanj desetih izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona, kjer so oporišča šiitskega gibanja Hezbolah. Po navedbah libanonskih varnostnih virov so bili pri tem ubiti štirje civilisti, med njimi ženska z otrokoma, ranjenih pa še najmanj sedem ljudi.

Izraelska vojska je zračne napade začela nekaj ur po tem, ko je bilo v raketnem obstreljevanju iz Libanona po podatkih izraelskih reševalnih služb ranjenih sedem ljudi na severu Izraela, od tega pet v mestu Safed. Izraelski mediji pa so poročali, da je bila v napadu ubita ženska.

Kasneje je izraelska vojska sporočila, da je raketa, izstreljena iz Libanona, ubila 20-letno izraelsko vojakinjo.

Odgovornosti za raketni napad ni prevzel še nihče, vendar na izraelsko-libanonski meji od začetka vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra lani prihaja do skoraj vsakodnevnega obstreljevanja med Izraelom in Hezbolahom. Slednji po lastnih navedbah napada položaje izraelske vojske ob meji v znak podpore Hamasu. Izrael pa ob meji napada infrastrukturo Hezbolaha.

V tem najhujšem stopnjevanju nasilja med Izraelom in Libanonom po drugi libanonski vojni leta 2006 je bilo po podatkih francoske tiskovne agencije AFP doslej v izraelskih napadih v Libanonu ubitih več kot 200 ljudi, med njimi 147 pripadnikov Hezbolaha. V Izraelu pa so oblasti sporočile, da je bilo v napadih Hezbolaha ubitih devet vojakov in šest civilistov. Zaradi napadov je v obeh državah svoje domove zapustilo več deset tisoč ljudi.