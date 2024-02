Recenzija romana Tovarna Absolutnega: Absolutno na lastno pest

Karel Čapek se je rodil leta 1890 in je bil eden najbolj plodnih čeških pisateljev svojega časa, pisal je drame, romane, filozofske spise. Da smo prevod Tovarne Absolutnega dobili šele pred meseci, v čapkovskem duhu ne more pomeniti drugega, kot da je igranje z absolutnim ta trenutek še posebej nevarno za znanstvenike, poslovneže, politike, cerkveno gospodo. Tudi za bralca, ta namreč tvega, da bo počil od smeha, nejevere in obupa hkrati. Od te usodne svete trojice.