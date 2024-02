Velikega mrtvega plazilca so v torek zvečer našli v obljudenem parku Hasenheide v središču Berlina. Mestne oblasti so sporočile, da gre verjetno za tigrastega pitona. Niso pa pojasnile, ali je poginil v parku ali kje drugje. Ničesar ne vedo niti o njegovem izvoru, saj kljub pozivu javnosti niso prejeli nobenih informacij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Strokovnjak za divje živali v berlinski upravi Derk Ehlert je ob tem poudaril, da bi glede na nizke temperature v februarju tudi živ piton pomenil le majhno nevarnost za ljudi, saj bi se, preden bi poginil, verjetno ustavil in zmanjšal aktivnosti. Tigrasti pitoni so sicer precej zadržane živali, ki se bojijo ljudi.

Ehlert domneva, da so neodgovorni lastniki plazilca pridobili nezakonito ter ga nato izpustili ali odvrgli, in da torej ni pobegnil. Poudaril je, da v Berlinu pogosto najdejo tovrstne živali. Ne samo kače, ampak tudi večje kuščarje, kuščarice in majhne krokodile.

Poudaril je, da te živali v naravi v hladnem vremenu nimajo možnosti za preživetje. Če bi jih izpustili poleti, pa ne bi bile povsem nenevarne za ljudi.

Glavna berlinska skupina za zaščito živali je v luči najdbe danes pozvala k strožjim ukrepom, ki bi omejili prodajo eksotičnih živali. Poudarili so, da je za te živali zahtevno in drago skrbeti, brez težav pa jih je mogoče kupiti tako zakonito kot nezakonito.

Primer mrtvega pitona po njihovi oceni znova kaže na resen problem, ki ga predstavlja to, da zasebniki gojijo kače, kuščarje, želve in celo opice. Samo v zadnjih nekaj dneh je skupina v svojem zavetišču v Berlinu namestila dve kači, ki so jih našli. Med njima je bil tudi kraljevi piton, ki ga je nek stanovalec našel v kleti.