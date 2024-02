Slovenske novice so v ponedeljek poročale, da sta bila storilca kaznivega dejanja v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Dolfke Boštjančič Draga varuha. Oba so že odpustili, so navedli.

Policijska postaja Ljubljana Vič je lani na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala dve kazenski ovadbi zoper znanega storilca zaradi suma kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana.

Ministrstvo medtem glede na poročili vodstva ugotavlja, da je vodstvo poskrbelo za zaščito žrtev in primera predalo pristojnim institucijam. Kljub vmesni ugotovitvi o pravilnem postopanju vodstva pa jih žalosti, ker je bilo ministrstvo o tej zadevi in postopku obveščeno šele v času usklajevanja odgovora na novinarsko vprašanje, ki ga je uredništvo časopisa naslovilo na center, ne pa takoj ob dogodkih samih.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac ob tem vnovič poudarja, da je vsakršno nasilje nedopustno. »Toliko bolj me žalosti, ko govorimo o nasilju nad posameznicami in posamezniki iz družbeno šibkejših skupin, v katere nedvomno sodijo uporabnice in uporabniki storitev CUDV,« je poudaril.

Na ministrstvu se po njegovih besedah zavedajo, da primeri nasilja v socialnovarstvenih zavodih, ki so v preteklih mesecih prišli v javnost, niso prvi in najbrž tudi ne edini. Vendar pa se mu zdi prav, da so ob ustanovitvi solidarnostnega ministrstva odprli prostor, kjer lahko o nevarnostih nasilja spregovorijo na glas tako predstavniki ministrstva kot pristojne institucije in žrtve.

Ministrstvo, ki je pristojno za področje dolgotrajne oskrbe ter zavode za usposabljanje, delo in varstvo, je že vzpostavilo posebno delovno skupino, ki je oblikovala dokument s seznamom ukrepov za preprečevanja tovrstnega nasilja. Hkrati se je preoblikovala v stalno posvetovalno telo pri ministru.

Na ministrstvu so vnovič poudarili, da zagovarjajo stališče ničelne tolerance do vsakršnega nasilja in obsojajo vsako tovrstno dejanje.