Povsem možno je, da bi v prihodnjih desetletjih pri jeseniški železarni, pri tovarni Talum v Kidričevem, pri termoelektrani Brestanica ali tisti v Šoštanju, morda celo v Ljubljani v okolici Termoelektrarne – toplarne Ljubljana stal mali jedrski reaktor. Družba Gen energija je vključena v več projektov – nekatere financira EU, nekatere pa ZDA – v okviru katerih spremljajo in sodelujejo pri zelo intenzivnem razvoju teh novih jedrskih tehnologij.

»Minilo bo še vsaj pet let, da bo ta tehnologija licencirana in delovala tudi v Evropi,« je ocenil Bruno Glaser, direktor za novogradnje pri Gen energiji. »Vsekakor pa želimo spremljati razvoj in napredek na tem področju,« je dodal. Zato so tudi – zaenkrat povsem na teoretični ravni in za študijske namene – določili potencialne lokacije v Sloveniji, kjer bi lahko čez desetletje ali dve stali mali modularni jedrski reaktorji. »Mali modularni jedrski reaktorji pa ne bodo alternativa drugemu bloku jedrske elektrarne v Krškem,« je poudaril generalni direktor Gen energije Dejan Paravan, »projekta se vodita vzporedno in sta komplementarna.«

Evropski in ameriški denar

Evropska komisija je namreč pred dnevi ustanovila tako imenovano Evropsko industrijsko zavezništvo, ki si prizadeva pospešiti razvoj in uvajanje malih modularnih reaktorjev (SMR) v Evropi. V zavezništvo se vključujejo tako prodajalci, gospodarske družbe, specializirana podjetja, pa tudi finančne institucije in raziskovalne organizacije. »Ključni cilj zavezništva je okrepiti jedrsko dobavno verigo v Evropi,« so pred dnevi sporočili iz Bruslja. Obetajo si, da bi prvi SMR deloval nekje okrog leta 2030, in sicer v državah, ki se bodo za to odločile. V Sloveniji prvi mali jedrski reaktor ne bo stal, deseti pa že morda. »Pri jedrskih tehnologijah velja načelo, da ne želimo imeti prvega tovrstnega reaktorja, ki bi stal v Evropi oziroma zahodnem svetu. To načelo velja tudi za male modularne jedrske reaktorje,« poudarja Glaser.

»Mali modularni reaktorji lahko prispevajo pri razogljičenju, saj dopolnjujejo obnovljive vire energije in zagotovijo osnovno proizvodnjo energije za veliko elektrifikacijo, zanesljiv vir toplote za industrije in mestna okrožja ter za nizkoogljično proizvodnjo vodika,« je dejala evropska komisarka za energijo Kadri Simson. Tako so tudi lokacije, ki so jih v Gen energiji identificirali kot potencialno primerne za postavitev malega jedrskega reaktorja tiste, kjer je velika poraba bodisi elektrike ali toplote.

Na intenziven vsestranski razvoj SMR tehnologij kažejo tudi prizadevanja ameriške strani; pred nekaj dnevi je veleposlanica ZDA v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian državni sekretarki na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tini Seršen predala pismo, s katerim so se ZDA zavezale, da bodo Sloveniji finančno pomagale pri raziskavah na področju SMR v okviru projekta Phenix. To je program ameriškega zunanjega ministrstva za prehod s premoga na male modularne jedrske reaktorje. Slovenija se je za sodelovanje v projektu Phenix prijavila že lani poleti (poleg ministrstva in Gen energije na slovenski strani sodelujejo še Termoelektrarna Šoštanj, Holding Slovenske elektrarne, Eles in Uprava za jedrsko varnost), ZDA pa bodo slovenskim deležnikom preko podjetja Sargent & Lundy nudilo tehnično-svetovalne storitve.

»Ta tehnologija se v zadnjem času intenzivno razvija po vsem svetu, vsekakor nas zanimajo možnosti njene uporabe tudi v Sloveniji,« je podobno kot Paravan in Glaser pred dnevi dejala tudi Tina Seršen. Slovenska stran bo skupaj z omenjenim ameriškim podjetjem tako izdelala predizvedljivostno študijo in ustanovila projektna skupino za preučitev možnosti vpeljave novih jedrskih tehnologij.

Kaj so pravzaprav SMR?

SMR so jedrski reaktorji, katerih moč je načeloma manjša od 300 megavatov (moč običajnih jedrskih reaktorjev presega 1000 megavatov). Zato so bistveno bolj prilagodljivi – glede izbire mesta, hitrosti gradnje, količine hladilne vode – in tako resna alternativa pri nadomestitvi elektrarn na fosilna goriva. Prilagojeni so za dobavo električne energije, toplote za industrijo in daljinsko ogrevanje ter za proizvodnjo vodika. Ker so SMR v primerjavi z običajnimi jedrskimi elektrarnami zgrajeni hitreje in ceneje, so bolj privlačni za zasebne vlagatelje. »Končna cena je resda cenejša, je pa cena na kilovat moči pri SMR še vedno dražja kot pri gradnji velikih reaktorjev,« je medtem povedal Paravan, vendarle pa verjame, da bo z razvojem njihova cena padala. Njihovo prednost vidi predvsem v tem, da se lahko prilagajajo potrebam, medtem ko velike jedrske elektrarne načeloma delujejo ves čas na enaki moči. »Sem velik optimist,« glede napredka teh tehnologij pravi Paravan.