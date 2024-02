Izvršilni odbor SDS je svojim poslancem prejšnji teden v podpis pomolil zavezo, da bodo do konca mandata ostali člani in poslanci SDS. Zvestobo stranki je potrdilo 24 od 27 poslancev. Izjave niso podpisali Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh. V primeru Anžeta Logarja, ki se prek svoje Platforme Sodelovanja, ki jo je ustanovil maja lani, že dalj časa spogleduje s samostojno politično potjo, to ni presenečenje. Prav tako ni bilo nepričakovano, da svojega podpisa ni prispevala Eva Irgl, poleg Logarja prav tako soustanoviteljica omenjene platforme. Je pa presenetljivo, da tega ni storil niti Dejan Kaloh, ki sicer velja za zvest kader v stranki, ki v preteklosti ni odstopal od linije prvaka SDS Janeza Janše. Kaloh, ki zadeve ni želel komentirati, je bil sicer predsednik mestnega odbora SDS Maribor, dokler pozicije na zahtevo stranke ni prevzel Franc Kangler.

Ali in kakšne posledice se zaradi tega obetajo poslancem, ni jasno. Izvršilni odbor namreč še ni odločal o tem, kakšne posledice naj doletijo tiste poslance, ki zaveze ne bodo podpisali, temveč je samo sklenil, da se jim takšna zaveza da v podpis. »Očitno bo nastala samostojna poslanska skupina iz poslancev, ki ne sledijo več volji volilcev, ki so jih izvolili,« je nato prvak SDS Janez Janša danes komentiral situacijo v intervjuju za N1. Janša pravi, da je cilj Logarjeve Platforme Sodelovanja onemogočiti zmago SDS na naslednjih volitvah. »Če ustanoviš nekaj, kar naj bi povezovalo oba pola, v tej druščini pa poleg poslancev SDS ni nobenega drugega poslanca iz drugih strank«, tako prvak opozicije, »zelo težko blefiraš, da gre za karkoli drugega kot za projekt Viranta številka dve«.

Gregor Virant, nekdanji slovenski minister za notranje zadeve, se je pred več kot desetletjem odrekel SDS in ustanovil svojo stranko. Zaradi tega, ker je šel po svoji poti, so mu v SDS očitali, da je zahrbten. Blagodejnega učinka na ta odnos ni imelo niti dejstvo, da je Virantova Državljanska lista zaradi za Janšo obremenjujočih ugotovitev protikorupcijske komisije pozneje izstopila iz koalicije s SDS. Logar se je na Facebooku sicer odzval, »da lahko posledice odrekanja sodelovanja v zelo neolepšani verziji spremljamo prav te dni pri aktualni koaliciji«. »Potrditev politične usmeritve, ki naj Sloveniji vrne optimizem in pravo smer, ne zahteva podpisovanja nobenih izjav, temveč iskreno željo po skupnem ustvarjanju prihodnosti. In razumevanje ter spoštovanje drug drugega. Brez nepotrebnega etiketiranja,« je še zapisal.

Ali in kdaj naj bi trojico poslancev v SDS pozvali, naj izstopijo iz poslanske skupine, ta trenutek ni jasno. Janša je glede tega za N1 dejal, da izključevali ne bodo nikogar, je pa namignil, da utegnejo trojici odreči pozicije, ki jih zasedajo v parlamentarnih delovnih telesih. Irglova je predsednica komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter članica odbora za zunanjo politiko in odbora za delo. Logar sedi v odboru za zunanjo politiko in v odboru finance. Kaloh je medtem podpredsednik odbora za pravosodje, član komisije za narodni skupnosti, član komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter član odbora za zdravstvo. S tem, da utegne SDS izgubiti tri poslance, se sicer Janša ne obremenjuje, saj da je razlika med 24 in 27 poslanci lahko strateškega pomena, če si v koaliciji, če si v opoziciji, pa ne.

V stranki SDS so sicer Logarju, ki se prek svoje Platforme sodelovanja, ki jo je ustanovil maja lani, že dalj časa spogleduje s samostojno politično potjo, že decembra lani dali jasno vedeti, da ne more več sedeti na dveh stolčkih. Izvršilni odbor takrat ni predlagal izključitve Logarja, ga je pa med vrsticami pozval, naj sam zapusti SDS. Janša je zatem javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta »razčisti in uredi statusne zadeve v poslanski skupini«. Logar sicer za zdaj v tej smeri ni potegnil nobenih potez, v dosedanjih izjavah pa je poudaril, da glede poti zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Je pa Logar, spomnimo, novembra lani odstopil kot predsednik sveta SDS.

V trenjih znotraj stranke SDS del javnosti in politični tekmeci vidijo predvsem nastop za javnost, to je igro, v kateri želijo vpleteni pokazati, da je Logar neodvisen. Da gre torej za uprizoritev razkola, z namenom oblikovanja političnega satelita, ki bi omogočil četrto Janševo vlado. Logarju ob morebitnem samostojnem nastopu na volitvah bi namreč lahko uspelo pritegniti glasove sredinskih volivcev, ki so stranki pod vodstvom Janše obrnili hrbet in tako otežili pot do večine v državnem zboru. Logarjeva stranka bi pot do večine lahko olajšala. So pa ne glede na morebitne zakulisne dogovore v SDS s svojimi potezami Logarju že jasno nakazali, da bodo v javnosti oziroma medijih oni tisti, ki bodo nadzirali zgodbo njegovega potencialnega razhoda s stranko.