V vrstah Miamija se je izkazal Nikola Jović s 24 točkami, vključno s petimi trojkami, Duncan Robinson pa je za 23 točk prispeval šest trojk.

Bam Adebayo iz Miamija je dosegel svoj drugi trojni dvojček v sezoni s 16 točkami, 12 skoki in 11 podajami. Miami je zmagal, čeprav so igrali brez Jimmyja Butlerja, ki je po smrti sorodnika še vedno na dopustu.

Pri Heat sta manjkala tudi Josh Richardson zaradi izpahnjene desne rame in Terry Rozier zaradi izpahnjenega desnega kolena.

»Govoriš o fantih, ki jih vključujemo v igro, vsi so odigrali kup kakovostnih minut,« je dejal trener Heat Erik Spoelstra. »Ne gre za to, da igraš s fanti, za katere nisi zares prepričan, ali lahko vplivajo na zmago. Ti fantje so to storili. To so si zaslužili. To so dokazali. V naši slačilnici imamo kup borcev.«

Toda zaradi poraza se je nedavno imenovani trener ekipe Milwaukee Bucks Doc Rivers znašel v velikanskem precepu.

Rivers je prevzel vodenje prejšnji mesec po šokantnem slovesu predhodnika Adriana Griffina, z nalogo, da pomaga izboljšati obrambo Milwaukeeja, kar mu za zdaj še ne uspeva.

»Hitrost, tempo - bili so hitrejši na vseh koncih,« je po porazu dejal Rivers.

Giannis Antetokounmpo je s 23 točkami vodil napad Milwaukeeja, medtem ko so trije igralci - Malik Beasley, Damian Lillard in Bobby Portis - dosegli po 16 točk.

Miami, ki ga je v lanskem finalu lige NBA premagal Denver, je z zmago izboljšal svoje povprečja na 29 zmag in 25 porazov in je sedmi na lestvici vzhodne konference.

Milwaukee je padel na 35-20 in je tretji na vzhodu za prvouvrščenim Bostonom in drugouvrščenim Clevelandom.

Peta zaporedna zmaga Bostona

Kelti so medtem svoj niz zmag podaljšali na pet ter imajo na vrhu vzhoda 42 zmag in 12 porazov.

Celtics so vodili od prve četrtine in svojo prednost povečali na 23 točk do tretje četrtine, nato pa se je Brooklyn v četrti zbral in se približal na šest v manj kot treh minutah pred koncem. A to je bil račun brez krčmarja.

»Bil sem preprosto v dobrem ritmu,« je dejal Tatum, ki je 31 točk dosegel v prvem polčasu.

Na drugi zgodnji tekmi v torek je ekipa Oklahoma City Thunder premagala Orlando Magic s 127:113.

Jalen Williams (33) in Shai Gilgeous-Alexander (32) sta skupaj dosegla 65 točk, ko so se Thunder vrnili po 11 točkah zaostanka v prvi četrtini in ostali prepričljivi zmagovalci. Thunder so drugi na zahodu z razmerjem 37-17 v zmagah in porazih.

LeBron James je dosegel 25 točk in osem podaj, Anthony Davis 20 točk in 14 skokov, Los Angeles Lakers pa so v torek zvečer premagali najslabšo ekipo NBA Detroit Pistons s 125:111 in dosegli peto zmago v šestih tekmah.

D'Angelo Russell je dosegel 21 točk in zadel štiri trojke za Lakerse, ki so skupno dobili 10 od 15 zadnjih tekem in presegli petdeset odstotni izkupiček (29-26). Rui Hachimura in Austin Reaves sta dodala po 15 točk v še eni dominantni napadalni igri nove začetne enajsterice Lakersov, ki je skupaj dosegla 96 točk.

Kevin Durant je dosegel 28 točk, Devin Booker jih je dodal 25, Phoenix Suns pa so v torek zvečer premagali Sacramento Kings s 130:125.

Kralji so izgubili kljub izjemnim igram Domantasa Sabonisa, ki je dosegel tretji zaporedni trojni dvojček s 35 točkami, 18 skoki in 12 podajami, ter De'Aarona Foxa, ki je zbral 40 točk za Sacramento.