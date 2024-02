V ruskih napadih na vzhodu Ukrajine več mrtvih

V ruskih napadih v bližini mesta Doneck na vzhodu Ukrajine so umrli najmanj trije ljudje, med njimi otrok, še 12 jih je bilo poškodovanih, so danes sporočile lokalne oblasti. V napadu so bili zadeti stanovanjski bloki v kraju Selidove približno 20 kilometrov od frontne linije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.